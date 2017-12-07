«الفيفا» يرفع الإيقاف عن الاتحاد الكويتي

الكويت (رويترز)

أعلن جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، رفع الإيقاف عن الاتحاد الكويتي بعد ساعات من وصوله إلى الكويت أمس.

وقال إنفانتينو في مقطع فيديو نشره خالد الروضان وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة في الكويت عبر حسابه على إنستجرام: «تم رفع الإيقاف عن الاتحاد الكويتي لكرة القدم».

وفرض الفيفا الإيقاف على الاتحاد الكويتي في أكتوبر 2015 بسبب مزاعم التدخل الحكومي في شؤون اللعبة، لكن مجلس الأمة الكويتي وافق يوم الأحد الماضي على قانون جديد للرياضة من أجل إنهاء الأزمة القائمة مع المؤسسات الرياضية.

وعقد مجلس الأمة جلسة خاصة لهذا القانون فقط رغم أن الحكومة الحالية هي حكومة تصريف أعمال لحين تشكيل الحكومة الجديدة.

وكان الاتحاد الكويتي لكرة القدم أعلن في وقت سابق أمس عن وصول إنفانتينو إلى البلاد، ونشر صورة لاستقباله عن طريق مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي والروضان.

وتسبب الإيقاف في استبعاد الكويت من التصفيات الآسيوية، وحرمت الأندية المحلية من المشاركة في أي بطولة قارية، وسحبت أمس قرعة دوري أبطال آسيا وكأس الاتحاد الآسيوي لموسم 2018 دون أي فريق كويتي. كما عوقبت اللجنة الأولمبية الكويتية بالإيقاف بعد اتهام الحكومة بالتدخل في أعمال اللجنة من خلال قانون الرياضة السابق.

ونتيجة لذلك، اضطر الرياضيون القادمون من الكويت إلى المنافسة تحت العلم الأولمبي في أولمبياد ريو دي جانيرو العام الماضي، وعوقبت الكويت بالإيقاف في 2010 بسبب خلاف مشابه، إلا أنها عادت للمنافسات قبل أولمبياد لندن 2012.