رفض واسع للتصرفات القطرية في حفل القرعة

كوالالمبور (الاتحاد)

سجلت وفود الأندية الإماراتية المشاركة في قرعة دوري أبطال آسيا 2018، في العاصمة الماليزية كوالالمبور، موقفاً صريحاً في مقر الاتحاد الآسيوي، وذلك بعد مراسم القرعة مباشرة، عندما طالب مسؤولو الاتحاد القاري، جميع الأندية المشاركة في البطولة بالتوجه لغرف الاجتماعات، إذ تقرر أن يجتمع فرق كل مجموعة في قاعة محددة، بيد أن وفود الأندية الإماراتية أكدوا رفضهم لمسؤولي الاتحاد الآسيوي حضور أي اجتماع أطرافه من أندية قطرية، تأكيداً على موقف ثابت لا يقبل أي نقاش.

وقام مسؤولو الاتحاد الآسيوي بسحب «الشعارات» التي ارتداها أعضاء وفود الأندية القطرية الذين مثلوا أنديتهم في قرعة دوري أبطال آسيا، وذلك بدلاً عن وضع شعارات الأندية التي جاؤوا ممثلين لها في مشهد مرفوض قوبل باستياء صريح من أعضاء وفود جميع الأندية المشاركة في القرعة من الشرق والغرب على حد سواء.

وبدوره، أكد مطر الصهباني، مدير فريق العين، أن المجموعة الرابعة، والتي تضم الهلال السعودي والاستقلال الإيراني والريان، إلى جانب المتأهل من مباراة العين والمالكية البحريني، هي أقوى المجموعات موضحاً: «في اعتقادي أن عدم تواجد العين في مركز متقدم على لائحة ترتيب جدول مسابقة دوري الموسم الماضي، كان أحد الأسباب التي أوقعته في تلك المجموعة».

وأكمل: العين لا يخشى أي فريق آسيوي، قياساً بإمكانياته وخبرته في البطولة القارية ولا خوف على «الزعيم»، إذا تم التحضير على نحو صحيح لدخول غمار تحدي المنافسة على البطولة الأهم والمحببة بالنسبة للعين في حالة الفوز على المالكية البحريني والتأهل لمرحلة المجموعات.