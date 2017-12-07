كوالالمبور (الاتحاد)

أجريت أمس بمقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، قرعة دور المجموعات لدوري أبطال آسيا 2018، التي تنطلق بمشوار التصفيات التمهيدية يوم 16 يناير المقبل، في الطريق نحو نهائي البطولة القارية والمقرر بنظام الذهاب والإياب يومي 3 و10 نوفمبر 2018، والمؤهل بدوره لبطولة كأس العالم للأندية «الإمارات 2018» التي تحتضنها العاصمة أبوظبي للمرة الثانية على التوالي والرابعة في تاريخ الإمارات خلال ديسمبر 2018.

وتشهد النسخة الـ37 لأبطال آسيا التي انطلقت رسمياً في العام 1967 تحت مسمى بطولة الأندية الآسيوية، قبل أن يتم وبداية من العام 2002 دمج بطولتي الأندية الآسيوية وكأس الكؤوس الآسيوية تحت مسمى دوري أبطال آسيا، حيث لعبت النسخة الأولى في 2003، مشاركة الرباعي الإماراتي، الجزيرة بطل دوري الخليج العربي 2016- 2017، والوحدة بطل كأس رئيس الدولة، والوصل وصيف الدوري، بجانب العين ثالث الدوري في الموسم الماضي.

وتشارك أندية الجزيرة، الوحدة، والوصل بداية من دور المجموعات فيما يستهل العين مشواره من الدور التمهيدي بمواجهة ضيفه المالكية البحريني في 30 يناير المقبل، في الطريق نحو إكمال عقد الرباعي الإماراتي في دور المجموعات للمرة الثانية على التوالي بعد الأهلي، والجزيرة، والعين، والوحدة، في الدور الأول للبطولة الموسم الماضي، والثالثة في تاريخ مشاركات الإمارات في ذات الدور منذ نسخة 2013 حينما شارك الرباعي الجزيرة، الشباب، النصر، والعين، وكانت نسخة العام 2004 شهدت أول مشاركة لثلاثة أندية إماراتية في البطولة بشكلها الجديد ممثلين في الوحدة والشارقة والعين، وتأهلت جميعها إلى دور الثمانية، ولكنها ودعت المنافسة من الدور نفسه.

وأسفرت قرعة المجموعات، عن تواجد الجزيرة بطل الدوري، في المجموعة الأولى التي تضم الأهلي السعودي وتراكتور سازي تبريز الإيراني، والفائز من مباراة الغرافة القطري وباختاكور الأوزبكي، فيما يلعب الوحدة بطل كأس رئيس الدولة ضمن المجموعة الثانية إلى جانب الدحيل بطل الدوري القطري، لوكوموتيف الأوزبكي، والفائز من مباراة ذوب آهن الإيراني وآيزول الهندي في التصفيات.

ويلعب الوصل العائد للمشاركة القارية بعد غياب نحو 10 سنوات منذ آخر ظهور في 2008، بعد احتلاله وصافة الدوري في الموسم الماضي، ضمن المجموعة الثالثة إلى جانب بيروزي بطل الدوري الإيراني، السد القطري، والمتأهل من مباراة ملحق التصفيات بين ناساف الأوزبكي والفيصلي الأردني، فيما يكمل العين حال اجتيازه عقبة ضيفه المالكية البحريني في مباراة الدور التمهيدي في 30 يناير المقبل، عقد أندية المجموعة الرابعة التي يتزعمها الهلال السعودي «وصيف حامل اللقب»، الاستقلال الإيراني، والريان القطري.

«الزعيم» الأعلى مشاركة

كوالالمبور (الاتحاد)

يقف العين على رأس الأندية الإماراتية الأكثر مشاركة برصيد 18 نسخة بما فيها البطولة الحالية، يليه الوحدة الذي يستعد لخوض النسخة الـ14، ووصل عدد أنديتنا التي شاركت في البطولات الآسيوية إلى 11 فريقاً، يليه الجزيرة برصيد 9 مشاركات، مقابل 8 للشباب الذي يعد الأول ظهوراً العام 1991، و7 مشاركات للأهلي، علاوة على أربع مشاركات للشارقة وبني ياس، وثلاث مشاركات للنصر والوصل حيث تفوق الأخير بالحصول المركز الثالث في العام 1993، فيما حظي فريقا الشعب والإمارات بفرصة الظهور القاري لمرة واحدة.