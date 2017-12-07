كوالالمبور (الاتحاد)
أجريت أمس بمقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، قرعة دور المجموعات لدوري أبطال آسيا 2018، التي تنطلق بمشوار التصفيات التمهيدية يوم 16 يناير المقبل، في الطريق نحو نهائي البطولة القارية والمقرر بنظام الذهاب والإياب يومي 3 و10 نوفمبر 2018، والمؤهل بدوره لبطولة كأس العالم للأندية «الإمارات 2018» التي تحتضنها العاصمة أبوظبي للمرة الثانية على التوالي والرابعة في تاريخ الإمارات خلال ديسمبر 2018.
وتشهد النسخة الـ37 لأبطال آسيا التي انطلقت رسمياً في العام 1967 تحت مسمى بطولة الأندية الآسيوية، قبل أن يتم وبداية من العام 2002 دمج بطولتي الأندية الآسيوية وكأس الكؤوس الآسيوية تحت مسمى دوري أبطال آسيا، حيث لعبت النسخة الأولى في 2003، مشاركة الرباعي الإماراتي، الجزيرة بطل دوري الخليج العربي 2016- 2017، والوحدة بطل كأس رئيس الدولة، والوصل وصيف الدوري، بجانب العين ثالث الدوري في الموسم الماضي.
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وأسفرت قرعة المجموعات، عن تواجد الجزيرة بطل الدوري، في المجموعة الأولى التي تضم الأهلي السعودي وتراكتور سازي تبريز الإيراني، والفائز من مباراة الغرافة القطري وباختاكور الأوزبكي، فيما يلعب الوحدة بطل كأس رئيس الدولة ضمن المجموعة الثانية إلى جانب الدحيل بطل الدوري القطري، لوكوموتيف الأوزبكي، والفائز من مباراة ذوب آهن الإيراني وآيزول الهندي في التصفيات.
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«الزعيم» الأعلى مشاركة
كوالالمبور (الاتحاد)
يقف العين على رأس الأندية الإماراتية الأكثر مشاركة برصيد 18 نسخة بما فيها البطولة الحالية، يليه الوحدة الذي يستعد لخوض النسخة الـ14، ووصل عدد أنديتنا التي شاركت في البطولات الآسيوية إلى 11 فريقاً، يليه الجزيرة برصيد 9 مشاركات، مقابل 8 للشباب الذي يعد الأول ظهوراً العام 1991، و7 مشاركات للأهلي، علاوة على أربع مشاركات للشارقة وبني ياس، وثلاث مشاركات للنصر والوصل حيث تفوق الأخير بالحصول المركز الثالث في العام 1993، فيما حظي فريقا الشعب والإمارات بفرصة الظهور القاري لمرة واحدة.