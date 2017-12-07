العنبري: نسعى لانطلاقة جديدة

علي معالي(الشارقة)

تمنى عبدالعزيز العنبري مدرب فريق الشارقة، أن تكون مباراة دبا الفجيرة هي بداية العودة لتحقيق الانتصارات من جديد، بعد الخسارتين الأخيرتين.

قال العنبري:«نلتقي مع فريق لم يخسر على ملعبه، بما يعني أن المباراة ستكون في غاية القوة، وهو ما سيجعلنا في قمة التركيز منذ الدقيقة الأولى وحتى نهاية المباراة، وأعتبر دبا من الفرق المتميزة للغاية في دورينا».

وتابع:«علينا تجاوز الخسارة من الجزيرة والوحدة والعودة من جديدة للانتصارات، وثقتي كبيرة في قدرة اللاعبين على تحقيق ذلك، وهو ما نفكر فيه ونبحث عنه في المباراة بشكل عام».

واعترف العنبري أن الفريق لم يؤد بالشكل المناسب في المباراة الأخيرة قائلا:«قمنا بعمل تدريبات جيدة ومناسبة خلال الفترة الحالية، ويبقى فقط التوفيق في أرض الملعب، وهو ما نبحث عنه أمام دبا لنعود من جديد إلى الطريق السليم في الدوري».

وعن الغيابات قال:«لن يوجد خارج القائمة سوى الحسن صالح لحصوله على الإنذار الثالث».

وتابع:«شاهدت فريق دبا في العديد من المباريات، ولدينا رؤية كاملة عن قدرات لاعبيه، وبطبيعة الحال، فإن المباراة ستكون كتاباً مفتوحاً بين الفريقين، وهو ما يجعل للمباراة مذاقها الخاص».