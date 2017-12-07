كاميلي: اللقاء يساوي 6 نقاط

فيصل النقبي (دبا الفجيرة)

أكد البرازيلي باولو كاميلي مدرب دبا الفجيرة جاهزية فريقه التامة لمواجهة الشارقة مساء الغد، ضمن مباريات الجولة 11 من دوري الخليج العربي.

وقال إنه يدرك مع لاعبيه بأنه لا بديل سوى الفوز، خاصة أن اللقاء أمام فريق منافس لديه نفس الظروف والرغبة أيضا في الفوز والابتعاد عن مراكز الخطر.

وأضاف كاميلي أنه قد طوى صفحة لقاء الإمارات رغم تقديم الفريق عرضاً قوياً، لكن النتيجة لم تكن في مصلحة الفريق في آخر المطاف، ومن الصعب تخيل أي سيناريو أمام الشارقة، سوى الفوز وإضافة 3 نقاط جديدة لرصيد الفريق.

وحول الغيابات في صفوف فريقه، قال إن جميع اللاعبين في أتم الاستعداد والجاهزية، وهم يدركون صعوبة اللقاء وأهميته، مضيفا: لمست أثناء التدريبات إصراراً كبيراً منهم على إنهاء الدور الأول بالانتصار على الشارقة والتقدم للأمام في جدول الترتيب.