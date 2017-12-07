قويض: النقطة مقنعة لفريقي

عبدالله القواسمة (أبوظبي)

قال محمد قويض المدير الفني للظفرة، إنه ليس قلقاً من مواجهة العين بقدر قلقه من أداء التحكيم في المباراة المنتظرة التي تجمع الفريقين مساء الغد على استاد حمدان بن زايد لحساب الجولة 11 من دوري الخليج العربي.

وأكد قويض أن الظفرة، وفي كل مباراة خاضها في دوري الخليج العربي كان يتلقى هدفاً مشكوكاً في صحته ويثير العديد من التساؤلات التحكيمية، وأكبر مثال على ذلك المباراة الأخيرة للفريق أمام شباب الأهلي - دبي التي تلقى فيها الفريق هدفاً أثار الشكوك، في حين أن الظفرة كان يستحق الحصول على ركلة جزاء إلى جانب طرد حارس الفريق المنافس لكن ذلك لم يحدث، متمنياً أن يكون التحكيم جيدا في المباراة.

وأضاف قويض: «مواجهة الغد ستكون حافلة بالصعوبات، كونها ستجمعنا أمام فريق ينافس على لقب الدوري، ويسعى إلى الفوز، في حين أن ما يميز العين دكة بدلائه القوية، حيث إنه لا يتأثر على الإطلاق بالغيابات. مؤكدا أن نقطة التعادل ستكون مقنعة بالنسبة لفريقه رغم أن المباراة مفتوحة على كل الاحتمالات».

وقال قويض، إن خطورة العين تتمثل في صانع الألعاب عمر عبدالرحمن ورأسي الحربة دوجلاس وماركوس بيرج اللذين يسجلان من أنصاف الفرص، مضيفاً: «إذا حافظ الظفرة على تقديم نفس الأداء الذي قدمه أمام شباب الأهلي دبي، فسيكون من الممكن الخروج بنتيجة إيجابية من المواجهة، خاصة وأنها تقام على أرضنا وبين جماهيرنا».

وأكد قويض أنه سيعتمد على نفس التشكيلة التي خاض بها المباراة الماضية، لافتاً إلى أن سعيد الكثيري وحسن عبدالرحمن وأحمد يسلم وخلف الحوسني تماثلوا للشفاء نسبياً من الإصابة، وقد يتم الدفع بهم كبدلاء وليس في التشكيلة الأساسية.