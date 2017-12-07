رودولفو: هدفنا استعادة نغمة الانتصارات

معتصم عبدالله (دبي)

شدد الأرجنتيني رودولفو أروابارينا مدرب الوصل، على ضرورة استعادة فريقه نغمة الانتصارات بعد التعثر بالتعادل في الجولتين الماضيتين أمام عجمان وحتا على التوالي، وقال «نبحث عن الانتصارات الغائبة مع نهاية مشوار الدور الأول، ونعي صعوبة المهمة أمام فريق شباب الأهلي صاحب الإمكانات الفنية العالية للاعبيه الذين يمثلون العمود الفقري للمنتخب الأول، وتحت قيادة مدربه الجديد مهدي علي».

ولفت رودولفو، الى تميز مدرب شباب الأهلي دبي السابق، الروماني كوزمين صاحب الأسم الكبير في عالم التدريب، وقال «لا ننكر دور وحجم واسم الروماني كوزمين، ولكن في المقابل سيحصل شباب الأهلي على دفعة معنوية في ظل تواجد المدرب الحالي مهدي علي، وهو ما يتطلب منا تقديم أداء على أعلى مستوى خاصة في نواحي الانضباط التكتيكي».

واعتبر مدرب الوصل، أن قيام إدارة النادي بتجديد التعاقد مع نجم الفريق البرازيلي ليما يصب في مصلحة النادي واللاعب، وأوضح «ليما بات بمثابة الرمز في نادي الوصل، وهو لاعب مهم للفريق، وأعتقد أن الطرفين سيحققان الاستفادة المطلوبة بعد خطوة تجديد التعاقد، ومسؤوليتي أن أسهم في جعله أفضل اللاعبين في الدوري».

وحول غياب عبدالرحمن علي لاعب وسط الدفاع للمرة الأولى عن تشكيلة الفريق هذا الموسم بداعي الإيقاف بعد نيله الانذار الثالث في مباراة حتا، قال «لدينا البديل الجاهز أمثال هزاع سالم، وعبدالله صالح وغيرهما، ولا نعاني مشاكل في توفير البديل المناسب خلال المباراة المهمة، ولدي الثقة في جميع عناصر الفريق، وأشعر بالاطمئنان على أداء اللاعبين».