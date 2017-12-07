الوصل يجدد التعاقد مع ليما 4 مواسم

معتصم عبدالله (دبي)

بناء على توجيهات سمو الشيح أحمد بن راشد آل مكتوم رئيس نادي الوصل، جددت شركة الوصل لكرة القدم تعاقدها مع لاعب الفريق الأول البرازيلي فابيو ليما دي ليما، 4 مواسم جديدة تبدأ بنهاية عقده الحالي موسم 2018- 2019 وتستمر حتى نهاية موسم 2021- 2022.

ويأتي تجديد التعاقد مع ليما (24 عاماً)، والمنتقل لصفوف الفريق في يوليو 2014 قادماً من الدوري البرازيلي، في اطار استمرار سياسة الاستقرار الفني لفرق النادي، والفريق الأول متصدر ترتيب دوري الخليج العربي حالياً، وقبل المشاركة القارية المرتقبة في دوري أبطال آسيا 2018، بجانب الاستحقاقات المحلية المهمة للامبراطور، في منافستي كأس رئيس الدولة، وكأس الخليج العربي.

ويمنح تجديد التعاقد مع ليما الفرصة أمام اللاعب الذي بدأ مشواره مع الفريق مطلع موسم 2014- 2015، للاستمرار في الدفاع عن شعار «الامبراطور» حتى نهاية موسم 2021- 2022، واستكمال مسيرته الناجحة مع الفريق، والتي توجها بالحصول على جائزة أفضل لاعب أجنبي في دوري الخليج العربي في الموسم الماضي 2016- 2017، والتي تزامنت مع تحقيق الفريق وصافة دوري الخليج العربي، وتحقيقه لقب أفضل هدف أجنبي في تاريخ الوصل بمسابقة الدوري حالياً برصيد 72 هدفاً.

من جانبه، تقدم محمد العامري، عضو مجلس إدارة الشركة والمدير التنفيذي بأسمى آيات الشكر والعرفان إلى سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم رئيس نادي الوصل الرياضي، على توجيهه ورعايته ودعمه اللامحدود للإمبراطور، مشيداً بتجديد التعاقد مع فابيو دي ليما هداف الفريق، بعد الأداء المميز الذي قدمه اللاعب بقميص الإمبراطور طوال السنوات الماضية،، نظراً لما يمتلكه اللاعب من إمكانيات فنية باهرة وخبرات كبيرة، إضافة إلى ارتباط الجمهور الوصلاوي به بعدما أصبح نجم الفريق الأول في الأعوام الماضية، معرباً عن تمنياته أن يواصل اللاعب تألقه داخل الملعب لقيادة الفريق إلى منصات التتويج.

في المقابل، أعرب ليما عن سعادته بتجديد تعاقده مع الوصل، مؤكداً أنه فضل تجديد تعاقده مع الوصل على الرغم من امتلاكه العديد من العروض المغرية لشعوره بالسعادة في الفريق وارتباطه الكبير بجماهير الإمبراطور العريضة، معرباً عن شكره لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم رئيس نادي الوصل على الدعم المقدم من قبل سموه، كما توجه بالشكر إلى راشد بالهول رئيس مجلس الإدارة وإخوانه الأعضاء والجهاز الفني وجماهير النادي لدعمهم المتواصل للفريق خلال الفترات الماضية، مبدياً رغبته بأن يساهم مع زملائه في إحراز البطولات، وتحقيق تطلعات الجماهير الصفراء.