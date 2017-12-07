الوصل يجدد التعاقد مع ليما 4 مواسم

معتصم عبدالله (دبي)
بناء على توجيهات سمو الشيح أحمد بن راشد آل مكتوم رئيس نادي الوصل، جددت شركة الوصل لكرة القدم تعاقدها مع لاعب الفريق الأول البرازيلي فابيو ليما دي ليما، 4 مواسم جديدة تبدأ بنهاية عقده الحالي موسم 2018- 2019 وتستمر حتى نهاية موسم 2021- 2022.
ويأتي تجديد التعاقد مع ليما (24 عاماً)، والمنتقل لصفوف الفريق في يوليو 2014 قادماً من الدوري البرازيلي، في اطار استمرار سياسة الاستقرار الفني لفرق النادي، والفريق الأول متصدر ترتيب دوري الخليج العربي حالياً، وقبل المشاركة القارية المرتقبة في دوري أبطال آسيا 2018، بجانب الاستحقاقات المحلية المهمة للامبراطور، في منافستي كأس رئيس الدولة، وكأس الخليج العربي.
|
من جانبه، تقدم محمد العامري، عضو مجلس إدارة الشركة والمدير التنفيذي بأسمى آيات الشكر والعرفان إلى سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم رئيس نادي الوصل الرياضي، على توجيهه ورعايته ودعمه اللامحدود للإمبراطور، مشيداً بتجديد التعاقد مع فابيو دي ليما هداف الفريق، بعد الأداء المميز الذي قدمه اللاعب بقميص الإمبراطور طوال السنوات الماضية،، نظراً لما يمتلكه اللاعب من إمكانيات فنية باهرة وخبرات كبيرة، إضافة إلى ارتباط الجمهور الوصلاوي به بعدما أصبح نجم الفريق الأول في الأعوام الماضية، معرباً عن تمنياته أن يواصل اللاعب تألقه داخل الملعب لقيادة الفريق إلى منصات التتويج.
|