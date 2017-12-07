عجمان و حتا المشهد الأول في منطقة الخطر

عماد النمر (عجمان)

سيكون لقاء عجمان وضيفه حتا هو الأول بين الفريقين في دوري الخليج العربي، حيث لم يسبق لهما التواجد معاً في المسابقة، وإن كانا قد التقيا كثيراً في دوري الدرجة الأولى، إلا أن مباراة اليوم ستكون مختلفة كلياً، حيث تغيرت الأمور في الفريقين واختلفت الأسباب، وإن اتفقت طموحات الفريقين هذا الموسم، حيث يتطلع كل فريق للبحث عن منطقة الأمان والابتعاد عن منطقة الخطر.

وسيكون صاحب الأرض والضيافة مطالباً بزيادة رصيده من النقاط والأهداف للابتعاد عن المنافسين المباشرين، بتحقيق الفوز الذي غاب منذ 40 يوماً حين فاز على الإمارات 3/‏2 في الجولة السادسة، خسر بعدها من الشارقة وتعادل مع الوصل والوحدة. ويدخل حتا اللقاء في ظل ظروف صعبة حيث يفتقد الروماني روبوتان للإصابة والحارس عبيد ريحان لحصوله على البطاقة الحمراء الجولة الماضية، كما أن هناك احتمالاً لغياب السوري عمرو الميداني لعدم تعافيه من الِإصابة، ويأمل الإعصار الحتاوي في مواصلة عروضه الجيدة وتحقيق الفوز أو على الأقل التعادل من أجل زيادة رصيد الفريق، والابتعاد عن منطقة الخطر.

بكاري كونيه: سنقاتل من أجل الفوز

قال الإيفواري بكاري كونيه محترف عجمان: إن لقاء اليوم أمام حتا لن يكون سهلاً، فكل المباريات مع الفرق المتقاربة في المستوى والنقاط تكون غاية في الصعوبة، وعلينا أن نقاتل من أجل تحقيق الفوز الذي يساعدنا على التقدم نحو الأمام، وإنهاء الدور الأول بصورة إيجابية، وأكد أن الفريق يعيش حالة جيدة والتدريبات الأخيرة كانت إيجابية جداً، والجميع لديه تصميم على حصد نقاط المباراة كاملة.

عبدالله علي: درسنا نقاط القوة

كشف عبد الله علي لاعب حتا، أن فريقه درس نقاط القوة في منافسه عجمان، ويسعى لإيقافها واللعب وفق الإمكانيات التي تتيح له الخروج بنتيجة إيجابية في ختام مباريات الدور الأول للمسابقة، وقال: كما فعلنا أمام الوصل في الجولة الماضية، سنواصل السعي للتعامل مع المنافس عبر الحد من قوته واستغلال مواطن الضعف لديه، حيث نمتلك الرغبة المشتركة للعودة من عجمان بالنتيجة المطلوبة.