«هيمنة» في الصباحية

أبوظبي (الاتحاد)

شهدت أشواط الفترة الصباحية أمس، منافسة قوية بين المطايا المشاركة في سباق الإيذاع، حيث أقيمت 20 شوطاً لمسافة 6 كلم، ونجحت «هيمنة» في السيطرة على مجريات الشوط الأول في الفترة الصباحية، المخصص للإيذاع الأبكار المحليات، وأهدت مالكها عامر بن سعيد بن عامر النيادي الناموس وجائزة المركز الأول وقدرها 50 ألف درهم، بعدما قطعت مسافة الشوط في 9.19.1 دقيقة.

وحققت «الظبي» المفاجأة بعدما انتزعت لقب الشوط الرئيس الثاني للأبكار المهجنات، وتوجت مالكها عبد الله سيف محمد العميمي بجائزة المركز الأول 50 ألف درهم، محققة أفضل توقيت زمني خلال المنافسات وقدره 9.09.0 دقيقة، متفوقة على جميع المطايا المشاركة في أولى مفاجآت الفترة الصباحية.

وفي الشوط الثالث المخصص لسن الإيذاع الجعدان المحليات، حلق «صريح» لسهيل محمد بن جبر المهيري بناموس الشوط في زمن قدره 9.23.6 دقيقة، بينما شهد الشوط الرابع للجعدان المهجنات منافسة شرسة بين أكثر من مطية إلى أن نجح «هجام» في الفوز بزمن قدره 9.13.3 دقيقة ويهدي مالكه مبارك سالم مسلم العامري الناموس.

وعادت الأبكار المحليات لتتنافس مجدداً في الشوط الخامس، وتمكنت «مهمة» لعبد الله حميد سعيد المهيري من انتزاع المركز الأول بتوقيت قدره 9.17.6 دقيقة، فيما أهدت «سمو» لمترك بن ناصر الهاجري الهجن السعودية لقب الشوط السادس للأبكار المهجنات بعد أن وصلت في المركز الأول، محققة زمناً قدره 9.13.2 دقيقة.