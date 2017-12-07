عبدالله عامر (الوثبة)

شهد معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن، رئيس اللجنة المنظمة لمهرجان الشيخ زايد التراثي، منافسات اليوم الثالث لجائزة زايد الكبرى لسباقات الهجن التي خصصت لفئة الإيذاع لمسافة 6 كلم في الميدان الجنوبي بمنطقة الوثبة، كما شهد المنافسات جمع غفير من محبي ومتابعي سباقات الهجن من جميع دول الخليج العربي.

واستطاعت «النصيباء» لسعيد عبيد السبوسي، أن تحلق برمز الشوط الرئيسي الأول للأبكار المحليات الإنتاج، وتكسب الخنجر و300 ألف درهم بعد أن قطعت مسافة الشوط في زمن قدره 9:11:1، تاركة المركز الثاني لـ «سلهودة» لمطر عبدالله عمر الشامسي، التي قطعت مراحل الشوط بزمن قدره 9:19:2، ووصلت ثالثة «مياسة» لمبارك سلطان مرخان المنصوري بتوقيت قدره 9:19:9.

وفي الشوط الرئيسي الثاني المخصص للأبكار المهجنات الإنتاج كان الموعد مع «مناخ» لسالم سعيد منانة الكتبي لتحرز الخنجر و300 ألف درهم، بعد أن جاءت في المركز الأول، قاطعة المسافة بزمن قدره 9:10:9، وجاءت ثانية «راهية» لقشاط سعيد مفتاح الشامسي بزمن بلغ 9:11:5، ووصلت ثالثة «عنوان» لسلطان علي اليبهوني الظاهري بزمن قدره 9:12:3، وأهدى «منبع» لمحمد الدحبة قنازل العامري ناموس الشوط الرئيسي الثالث المخصص للجعدان المحليات الإنتاج ليخطف الدرع و200 ألف درهم بعد أن قطع المسافة بتوقيت قدره 9:05:6، وجاء «شاهين» لسهيل سالم عويضة الحطم العامري في المركز الثاني بزمن قدره 9:07:7، ووصل «مشاكل» لمحمد سعيد بوحقب الشامسي في المركز الثالث بتوقيت بلغ 9:10:2.

وفي الشوط الرئيسي الرابع المخصص للجعدان المهجنات الإنتاج، خطف «مصدر» لمحمد سعيد مصبح النعيمي المركز الأول في اللحظات الأخيرة، ليحتفل بالدرع و200 ألف درهم بعد أن قطع مسافة الشوط بزمن قدره 9:10:7، بفارق جزء من الثانية لـ «معاند» لمكتوم سعيد منانة غدير الكتبي الذي أنهى المسافة بزمن قدره 9:10:8، ووصل ثالثاً «محتفل» لراشد سعيد محمد سالم العامري بـ 9:12:5، وفي الشوط الخامس وأول الأشواط المفتوحة كانت «نوادر» لهادف حمد عفصان المنصوري على موعد مع ناموس الأبكار المحليات لتفوز بالخنجر و300 ألف درهم، بعد أن أنهت المسافة بزمن قدره 9:04:00، وجاءت في المركز الثاني «مذيار» لمحمد غانم حمودة الظاهري بزمن قدره 9:08:6، وصلت ثالثة «الوسمية» لعيسى محمد بن جبر المهيري بزمن قدره 9:11:4.

وفي الشوط السادس المخصص للأبكار المهجنات، فازت «الشرقية» لراشد علي نويصر المنصوري بالخنجر و300 ألف درهم وبزمن بلغ 9:12:2، وجاءت «دلما» لأحمد العوضي يحيى المنهالي ثانية بتوقيت قدره 9:19:9، وفي المركز الثالث وصلت «سلوك» لعبيد سعيد منانة الكتبي بتوقيت قدره 9:20:5، وفي سابع الأشواط والمخصص للجعدان المحليات حلق «شاهين» لسويدان مصبح سالم المتفيج الكتبي بالمركز الأول وانتزع الدرع و200 ألف درهم بتوقيت بلغ 9:06:8، تاركاً المركز الثاني لـ «غازي» لعبدالله علي سعيد المنصوري بزمن قدره 9:08:4، ووصل ثالثاً «مداوي» لسهيل محمد جبر المهيري بتوقيت قدره 9:08:9، وفي آخر الأشواط كان «المشهر» لمحمد ناصر العوضي المنهالي أول الواصلين لخط الختام ليحرز الدرع و200 ألف درهم، منهياً مراحل الشوط بزمن قدره 9:09:3، وجاء في المركز الثاني «جدير» لسعيد سيف عتيق الحميري بزمن قدره 9:09:6، ووصل ثالثاً «دابان» لسعد حمودة جزاء العصيمي وبتوقيت بلغ 9:10:4، وبعد ختام الأشواط قام عبدالله مبارك المهيري مدير اتحاد سباقات الهجن بتتويج الفائزين بالرموز.