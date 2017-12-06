مخاوف الشرق الأوسط تكبد «نيكي» أكبر خسارة في 8 أشهر

طوكيو (رويترز)







منيت الأسهم اليابانية بأكبر تراجع لها في ثمانية أشهر ونصف الشهر أمس، مع مسارعة المستثمرين إلى البيع لجني الأرباح بعد أن نزلت السوق عن مستوى الدعم الفني عند متوسط 25 يوماً. وتأثرت المعنويات سلباً أيضاً بأنباء أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل ويبدأ نقل السفارة الأمريكية إلى المدينة القديمة في خطوة قد تغذي العنف في الشرق الأوسط.



وتراجع المؤشر نيكي القياسي اثنين بالمئة في أكبر خسارة يومية له منذ 22 مارس الماضي، مسجلا أدنى مستوياته في نحو ثلاثة أسابيع عند 22177.04 نقطة. وشجع على البيع التراجع الواضح عن متوسط 25 يوماً الذي لم تنزل السوق عنه منذ سبتمبر. وبلغ ذلك المتوسط 22514 نقطة أمس.

وهوت أسهم ذات ثقل على نيكي مثل فاست للتجزئة الذي فقد 4.9% ونيتو دينكو الذي تراجع 4.4% ليسوء أداء نيكي عن المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً الذي نزل 1.5% إلى 1765.42 نقطة. وبلغت قيمة المعاملات 3.2 تريليون ين وهو ما يزيد 33% على المتوسط اليومي للعام الأخير.