تاكسي لندن يدخل مرحلة جديدة من الخدمة بحلة كهربائية

لندن (رويترز)

بدأ تاكسي لندن الشهير العمل في شوارع العاصمة البريطانية بنسخة جديدة كهربائية. ومن بين المميزات الجديدة التي جرى إدخالها على السيارة ذات الستة مقاعد خدمات واي فاي وشحن الأجهزة الذكية وفتحة سقف مع نظام لزيادة مدى السيارة إلى 400 ميل (نحو 648 كيلومتراً). وسيستقل الزبائن السيارة الجديدة الصديقة للبيئة دون زيادة في الأجرة.

وقال كريس جابي، المدير التنفيذي لشركة لندن للسيارات الكهربائية التابعة لشركة جيلي الصينية لرويترز «يمكن أن ترى بوضوح تاكسي لندن بلونه الأسود. لكن كل شيء فيه جديد. الهيكل بالكامل مصنوع من الألومنيوم ومحرك كهربائي مع نظام لزيادة المدى. لكن الأهم من كل ذلك هو أنه يمنح لندن هواء نظيفا».

وقال جابي إنه رغم أن السيارة الجديد ستكلف سائقي سيارات لندن نحو 55 ألف جنيه استرليني (74 ألف دولار تقريبا)، إلا أنها ستساهم في توفير نحو 100 جنيه في المتوسط أسبوعيا من تكلفة الوقود. وقال بات فالون الذي بدأ في قيادة النسخة الجديدة من السيارة بعد قيادته للسيارة القديمة لما يقرب من عشر سنوات «هذه ليست خطوة إلى الأمام بل إنها ألف خطوة. كل ما تسمعه أثناء القيادة هو صوت الإطارات على الطريق والرياح!».

ومن المتوقع أن يتجاوز عدد النسخ الكهربائية من تاكسي لندن نحو 9000 سيارة، أي نحو نصف عدد الأسطول الحالي، بحلول عام 2021». وتخطط الشركة، التي كانت تعرف سابقاً باسم شركة تاكسي لندن، لبيع عشرة آلاف سيارة سنوياً بحلول مطلع العقد المقبل نصفها خارج بريطانيا.