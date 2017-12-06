لندن (رويترز)

انخفض الدولار على نطاق واسع وسط تداولات هادئة في أسواق العملات أمس، حيث طغت المخاوف بشأن احتمال توقف أنشطة الحكومة الأميركية على التفاؤل بشأن إصلاح قانون الضرائب.

وقال المحللون إن من المستبعد حدوث أي تحركات كبيرة للدولار حتى يوم الجمعة على الأقل، وهو موعد إعلان تقرير بيانات وظائف القطاعات غير الزراعية المهم وربما ليس قبل الاجتماع المقبل لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) الأسبوع القادم.

وطغت تحركات عملة «البتكوين» الرقمية مجددا على أي عملة تقليدية أخرى، حيث حققت العملة المشفرة مستوى قياسيا مرتفعا جديدا متجاوزة 12500 دولار بزيادة أكثر من سبعة بالمئة عن اليوم السابق. وتتجه العملة صوب أقوى أداء فصلي لها منذ عام 2013 بعدما تضاعف سعرها لثلاثة أمثاله منذ بداية أكتوبر الماضي.

ونزل مؤشر الدولار الذي يقيس قوة العملة الأميركية مقابل سلة عملات رئيسية 0.1% إلى 93.297. وسجل الدولار أدنى مستوى في خمسة أيام عند 111.99 ين بانخفاض 0.05%. واستقر اليورو في معاملات أمس عند 1.1820 دولار. وانخفض الدولار الأسترالي 0.4% إلى 0.7580 دولار أميركي مقترباً من أدنى مستوى في خمسة أشهر 0.7532 دولار المسجل يوم 21 نوفمبر الماضي بعد بيانات نمو ضعيفة. ونزل الدولار الكندي 0.1% إلى 1.2699 دولار كندي للدولار الأميركي قبيل اجتماع بنك كندا المركزي في وقت لاحق أمس.