تمديد «أوبك» يدفع المحللين لرفع توقعات أسعار النفط في 2018

عواصم (رويترز)

رفع محللو النفط، في استطلاع لرويترز أمس، توقعاتهم لسعر الخام في العام المقبل بعد اتفاق كبار المنتجين على تمديد تخفيضات الإنتاج.

وقال محللون، إن أسعار النفط ستجد دعماً أيضاً بفعل تعطل الإنتاج في ليبيا ونيجيريا والركود الاقتصادي في فنزويلا الذي تسبب في انخفاض إنتاج الخام. ومن المتوقع الآن أن تسجل العقود الآجلة لخام برنت 58.84 دولار للبرميل في 2018 بزيادة أكثر من ثلاثة دولارات عن توقعات الاستطلاع السابق الذي أجري في نهاية أكتوبر الماضي.

وقال راهول بريثياني، مدير مركز كريسيل للأبحاث: «من المتوقع أن يرسل تمديد أوبك للتخفيضات إشارة إيجابية بخصوص تسريع إعادة التوازن لأسواق النفط. كما نتوقع أن يكون هناك التزام قوي من أوبك؛ لأن اقتصادات المنظمة لا تزال تعتمد اعتماداً شديداً على إيرادات النفط لسد العجز في ميزانياتها، وبالتالي تحتاج لأسعار نفط أعلى».

لكن بعض المحللين عبروا عن شكوكهم في التزام بعض الدول من خارج أوبك، خاصة روسيا التي تخطط لتوسيع الإنتاج من حقولها النفطية الجديدة. وقالت دانييلا كورسيني، الخبيرة في سوق السلع الأولية لدى إنتيسا سان باولو في ميلانو: «المفاجأة الإيجابية الرئيسة تشمل ليبيا ونيجيريا اللتين كانتا معفيتين من الاتفاق وتخضعان الآن لسقف إنتاج». وهبط إنتاج أوبك النفطي في نوفمبر الماضي بمقدار 300 ألف برميل يومياً، وهو أدنى مستوى منذ مايو، بينما زاد مستوى الالتزام بتخفيضات الإنتاج إلى 112%.

وأظهر الاستطلاع الذي شمل 30 من خبراء الاقتصاد والمحللين، أن من المتوقع أن تسجل العقود الآجلة للخام الأميركي في المتوسط 54.78 دولار للبرميل في 2018، ارتفاعاً من توقعات سابقة عند 52.50 دولار للبرميل. وأشارت التقديرات إلى أن متوسط خام غرب تكساس الوسيط سيبلغ 50.65 دولار للبرميل في العام الحالي. وقال محللون إن آسيا ستكون محركاً مهماً لنمو الطلب العالمي، وستسهم في تقليص الفجوة بين العرض والطلب.

وتراجعت أسعار النفط أمس، متأثرة بزيادة في مخزونات المنتجات المكررة الأميركية مما اعتبره السوق مؤشراً على فتور في الطلب. وبحلول الساعة 0751 بتوقيت جرينتش، نزلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت ستة سنتات إلى 62.80 دولار للبرميل. وانخفضت العقود الآجلة للخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 22 سنتاً إلى 57.50 دولار للبرميل.

وقال تجار إن الأسعار تراجعت بعدما أظهر تقرير لمعهد البترول الأميركي زيادة 9.2 مليون برميل في مخزونات البنزين للأسبوع المنتهي في أول ديسمبر الجاري، وزيادة 4.3 مليون برميل في مخزونات نواتج التقطير التي تشمل الديزل وزيت التدفئة.

وخارج الولايات المتحدة قال محللون: إن تخفيضات إنتاج النفط التي تطبقها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجون مستقلون، وتقرر تمديدها حتى نهاية العام المقبل، ساهمت في رفع سعر خام برنت أكثر من 40% منذ يونيو وأكثر من 130% منذ مطلع 2016 عندما نزلت الأسعار لأدنى مستوياتها منذ 2003. من ناحيته، أبلغ وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك الصحفيين أمس، أن روسيا راضية عن التعاون مع العراق في إطار اتفاق خفض إنتاج النفط العالمي.