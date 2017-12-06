«الاتحادية للجمارك» تفوز بجائزة أفكار الإمارات 2017

أبوظبي (الاتحاد)

فازت الهيئة الاتحادية للجمارك بجائزة أفكار الإمارات 2017 التي نظمتها مجموعة دبي للجودة ، في فئة الإبداع في مجال الحكومة الذكية عن فكرة «التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية». وتسلم الجائزة خلال حفل أقيم بدبي فريق الهيئة برئاسة محمد جمعة بوعصيبة مدير عام الهيئة، إضافة إلى فريق العمل على الجائزة.

وقال معالي المفوض علي بن صبيح الكعبي رئيس الهيئة، إن نظام التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية يعكس المساهمات الإيجابية لدولة الإمارات في منظومة العمل الجمركي الخليجي، ودورها المحوري في دعم مسيرة التعاون الخليجي اقتصادياً وتجارياً وأمنياً.

وأشار معاليه إلى أن إجمالي الرسوم الجمركية التي حولتها الإمارات لدول «التعاون» على السلع والبضائع التي دخلت تلك الدول عبر المنافذ الجمركية الإماراتية، بلغ 2.7 مليار درهم، من نهاية أكتوبر 2015 وحتى نهاية نوفمبر 2017 من تطبيق النظام، كنظام آلي لتحويل الرسوم بديلاً عن آلية المقاصة اليدوية. وأضاف معاليه: «بلغت قيمة الرسوم الجمركية المحولة خلال 2016 وهو العام الأول من التطبيق، نحو 1.1 مليار درهم، بينما بلغت قيمة الرسوم الجمركية المحولة منذ بداية 2017 وحتى نهاية نوفمبر الماضي 1.6 مليار درهم».

واستحوذت السعودية على الحصة الأكبر من الرسوم الجمركية المحولة من الهيئة الاتحادية للجمارك خلال العامين باعتبارها الشريك التجاري الأول للدولة في دول «التعاون»، وبلغت حصة السعودية 1.3 مليار درهم بنسبة 49% من إجمالي الرسوم المحولة لدول «التعاون»، في حين بلغت قيمة الرسوم الجمركية المحولة لسلطنة عمان 486.8 مليون درهم بنسبة 18%، والكويت 351.3 مليون درهم بنسبة 13%، وأخيراً البحرين 107.4 مليون درهم بنسبة 4%.