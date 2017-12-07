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استعداداً لمشاركة «إيسن لقص ولحام المعادن»

وفد ألماني يبحث علاقات التعاون مع «إكسبو الشارقة»
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تاريخ النشر: الخميس 07 ديسمبر 2017

الشارقة (الاتحاد)

زار وفد ألماني رفيع المستوى من مدينة إيسن الألمانية، الاثنين، مركز اكسبو الشارقة لبحث علاقات التعاون والشراكة والاستعدادات الجارية لمشاركة «معرض إيسن لقص ولحام المعادن» العالمي للمرة الأولى بجناح خاص في فعاليات معرض «ستيل فاب 2018» الذي يستضيفه مركز اكسبو، خلال الفترة 15-18 يناير المقبل.

والتقى الوفد وليد عبد الرحمن بوخاطر، النائب الثاني لرئيس غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وسيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز اكسبو الشارقة، وخالد جاسم المدفع رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي في الشارقة.

في حين ضم الوفد توماس كوفن عمدة مدينة إيسن الألمانية، وأوليفر.بي.

كورت الرئيس التنفيذي لشركة «ميسي إيسن» المسؤولة عن تنظيم «معرض إيسن لقص ولحام المعادن»، إلى جانب عدد من المسؤولين في الشركة.

وجاءت زيارة الوفد الألماني في ضوء الاتفاقية التي وقعها مركز اكسبو الشارقة مع شركة «ميسي إيسن» الألمانية في سبتمبر الماضي، بهدف تعزيز حضور الشركات الألمانية في الدورة الـ14 لمعرض «ستيل فاب» الحدث التجاري الرائد لقطاع الأعمال المعدنية في المنطقة، وذلك تحت مظلة «معرض إيسن لقص اللحام والمعادن» الذي يُعدُّ أحد أكبر الفعاليات من نوعه في أوروبا. ... المزيد
     
 

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