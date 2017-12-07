«دبـي هامبـورج للأعمـال» يدعو لشراكـات في التحول الرقمي والتنقل الذكي

دبي (الاتحاد)

اختتمت في ألمانيا فعاليات الدورة السادسة لمنتدى دبي هامبورج للأعمال 2017 والذي نظم بالتعاون بين غرفة تجارة وصناعة دبي وغرفة هامبورج خلال الفترة من 29 نوفمبر-2 ديسمبر، بالدعوةٍ إلى تعزيز التعاون بين شركات دبي ونظيراتها الألمانية، خصوصاً في مجالات التحول الرقمي، وخدمات التنقل الذكي، وقطاع التكنولوجيا المالية (فنتك)، وذلك في ظل استعدادات قطاع الأعمال في المدينتين للثورة الصناعية الرابعة، بحسب بيان أمس.

وأقيم المنتدى تحت عنوان «التحول الرقمي &ndash المحرك الرئيسي للنمو المستقبلي»، حيث بحث وفد غرفة دبي الذي ضم كبار مسؤولي الغرفة ورجال الأعمال في الإمارة آفاق التعاون والشراكات في المجالات الرئيسية الثلاثة التي تشكل عنواناً للمدن المتطورة.

وحضر المنتدى علي عبدالله أحمد، سفير دولة الإمارات لدى ألمانيا، وماجد سيف الغرير، رئيس مجلس إدارة غرفة دبي، وهشام الشيراوي، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة دبي، وحمد بوعميم، مدير عام غرفة دبي، وتوبياس بيرغمان، رئيس غرفة هامبورج وكونيليا بروفر ستوركس، سيناتور الصحة وحماية المستهلك لمدينة هامبورج.

وركز الغرير، خلال كلمته على القواسم المشتركة بين مدينتي دبي وهامبورج اللتين شهدتا تغيرات متسارعة وتحولاً رقمياً في السنوات الأخيرة، مشيراً إلى أن دبي حققت تقدماً ملحوظاً لتحقيق أهدافها بأن تصبح إحدى أذكى المدن العالمية، في حين نجحت مدينة هامبورج باستخدام تقنية إنترنت الأشياء لتعزيز مكاسب التحول الرقمي.