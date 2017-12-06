القرية العالمية تستقبل 500 ألف ضيف خلال عطلة احتفالات اليوم الوطني

دبي (الاتحاد)

شهدت القرية العالمية أكثر من 500 ألف ضيف خلال عطلة احتفالات اليوم الوطني الـ 46، لتحقق بذلك رقماً قياسياً جديداً وتعزز موقعها باعتبارها الوجهة الأمثل لاحتفالات اليوم الوطني في الدولة.

وقال الرئيس التنفيذي للعمليات في القرية العالمية بدر أنوهي: «حرصنا على تقديم جدول فعاليات حافل بالعروض الترفيهية والعروض المسرحية الأضخم في تاريخ القرية العالمية، ما ساهم في استقطاب هذا الرقم القياسي من الضيوف، كما أسهمت التعزيزات والتحسينات التي أجريناها هذا الموسم على البنية التحتية والخدمات في استقبال هذا العدد وتقديم تجربة ثقافية وترفيهية متميزة ومريحة خلال احتفالات اليوم الوطني». وأضاف: «تعد الأرقام القياسية التي سجلتها أعداد الضيوف في القرية العالمية خلال احتفالات اليوم الوطني سابقة استثنائية تعكس النجاح الكبير للقرية العالمية، ما يثبت من جديد مكانتها الرائدة كوجهة عائلية مفضلة على مستوى الدولة والمنطقة».

كما تألقت القرية العالمية خلال الاحتفال باليوم الوطني بأجمل حلّة من خلال طيف واسع من الأضواء الباهرة والتصاميم الاستثنائية لتعزيز أجواء الفرح والبهجة. حيث تزينت مواقف السيارات بأكثر من 200 علم لدولة الإمارات، كما تلونت بوابتا القرية العالمية، وهما «بوابة العالم» و«البوابة الثقافية»، بألوان علم الدولة عن طريق الإضاءات المتميزة، واكتست الجولات الشائقة شاهقة الارتفاع في كرنفال بألوان علم دولة الإمارات. في الوقت نفسه، تم استقبال ضيوف القرية العالمية بالقهوة العربية والتمر، كما تم توزيع أكثر من 25 ألف علم وأكثر من 15 ألفاً من شالات علم الإمارات على الضيوف عند دخولهم. كما اكتست ساحات وممرات القرية بأكثر من 50 ألف علم للدولة. كما استمتع ضيوف القرية العالمية في اليوم الوطني بمتابعة كرنفال العالم الذي شارك فيها أكثر من 300 عارض من عشرات الجنسيات لتقديم ثقافات واستعراضات العالم المختلفة من خلال مسيرة جابت أرجاء القرية العالمية ليشاركوا أهل الإمارات الاحتفالات باليوم الوطني الـ46.

وتعود القرية العالمية هذا الموسم مع ثقافات لأكثر من 75 دولة من خلال 27 جناحاً جديداً بواجهات خارجية متميزة تصوّر أجمل معالم وحضارات العالم، قبل أن تنقل الضيوف إلى أجواء متميزة بداخلها تعكس الأسواق الشعبية والمنتجات والحرف اليدوية التي تمثّل الثقافات المختلفة.

وعمل فريق الترفيه في القرية العالمية خلال الأشهر الماضية على إنتاج مجموعة من العروض الترفيهية والمسرحية الضخمة التي تبث السعادة في أرجاء الوجهة طوال فترة الموسم. ويشهد شهر ديسمبر مجموعة عروض متنوعة، حيث يتألق المسرح الثقافي الرئيسي بعرض «تول تيلز» الترفيهي والذي يدمج الواقع بالحقيقة بشكل تفاعلي بين شاشات المسرح الضخمة والعارضين على خشبته، وعرض «هاي فولتيج» المليء بالطاقة والحركات البهلوانية الأقوى عالمياً. هذا إلى جانب العرض شاولين مونكس القادم من معبد شاولين الشهير في مقاطعة خنان الصينية للمرة الأولى في الشرق الأوسط.