مهرجان دبي للتسوق يواجه أول اختبار فعلي لتأثير «المضافة» على مبيعات التجزئة

مصطفى عبد العظيم(دبي)

يواجه قطاع التجزئة في دبي، خلال الدورة الـ23 لمهرجان دبي للتسوق التي ستنطلق 26 ديسمبر الجاري، وتمتد حتى 27 يناير 2018، أول اختبار فعلي لتأثير ضريبة القيمة المضافة التي سيتم تطبيقها، اعتباراً من الأول يناير المقبل، على قرارات المتسوقين وعلى المبيعات.

ويتسابق عشرات المراكز التجارية، وأكثر من 3 آلاف محل تجاري في تقديم عروض وتخفيضات ضخمة تصل إلى 70%، وربما 90%، إضافة إلى إجراء سحوبات كبيرة للإعلان عن فائزين يومياً بجوائز ضخمة، ومنح تخفيضات خاصة إلى حملة بطاقات الولاء طوال فترة المهرجان، لتحفيز المتسوقين، خاصة خلال الأيام الأولى من تطبيق الضريبة التي يتوقع كثير من الخبراء أن يكون تأثيرها محدوداً على قرارات المتسوقين أمام التخفيضات الضخمة التي تقدمها المراكز والمحال التجارية خلال فترة المهرجان.

وتستعد دبي لاستقبال أكثر من 1.6 مليون زائر، خلال يناير 2018 الذي يتزامن مع مهرجان دبي للتسوق، مقارنة مع 1.4 مليون زائر خلال يناير 2017، حيث يعد يناير من أكثر الأشهر رواجاً في الحركة السياحية والإشغال الفندقي، وكذلك في مبيعات التجزئة والأنشطة الترفيهية.

وفيما تعود الدورة الـ 23 لمهرجان دبي للتسوق لتسعد كل الزوار والمتسوقين بشهر كامل من التخفيضات، والفعاليات الترفيهية العالمية الرائعة، يراقب العاملون بالقطاع السياحي والتجاري هذا العام انعكاسات تطبيق ضريبة القيمة المضافة على الحركة الشرائية، وبقية القطاعات الأخرى المتعلقة بالإنفاق الاستهلاكي لرسم استراتيجية جديدة تضمن استدامة نمو القطاع للسنوات المقبلة. ويشهد المهرجان إقبال ملايين المتسوّقين على مختلف المراكز التجارية ليستفيدوا من عروض ترويجية مذهلة على منتجات عالمية، وكذلك فرص ربح سيارات فاخرة، ومجوهرات، ومبالغ نقدية ضمن سحوبات المهرجان الكبرى اليومية.