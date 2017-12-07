«فلاي دبي» تضيف كراكوف وكاتانيا إلى وجهاتها الأوروبية

دبي (الاتحاد)

تعتزم فلاي دبي افتتاح وجهتين جديدتين في القارة الأوروبية، اعتباراً من العام المقبل، وهما كراكوف البولندية، وكاتانيا الإيطالية لتكون بذلك أول ناقلة إماراتية تخدم هاتين المدينتين برحلات مباشرة.

وستبدأ الناقلة خدمة المحطتين الجديدتين، اعتباراً من 8 أبريل و13 يونيو 2018 على التوالي، وهما أولى محطات فلاي دبي، في كل من بولندا وإيطاليا.

وستشغل الناقلة على هاتين الوجهتين طائرة بوينج 737 ماكس الجديدة لترتفع وجهات فلاي دبي إلى اكثر من 100 محطة في 47 بلدا حول العالم.

وقال غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي، «إطلاق الخدمات الجديدة إلى كراكوف وكاتانيا يؤكد التزام فلاي دبي بفتح المزيد من الوجهات الجديدة، انطلاقاً من مركزنا التشغيلي في دبي يأتي ضمن سعينا لتوسيع شبكتنا وتوفير مزيد من الخيارات أمام المسافرين، الوجهات الجديدة تؤكد على التزامنا لتوفير خيارات إضافية أمام مسافرينا لاستكشاف وجهاتنا مع تنامي أعداد المسافرين على وجهاتنا نتيجة لنمو عملياتنا واتفاقيات الرمز المشترك».

وستبدأ رحلات فلاي دبي إلى كراكوف، اعتبارا من 8 أبريل 2018 ما يعزز حضور الناقلة في شرق ووسط أوروبا، حيث تضم شبكة وجهاتها اليوم بلجراد وبراتسلافا وبوخارست وبراج وسكوبي وسراييفو وصوفيا لترتفع وجهات الناقلة في أوروبا إلى 24 محطة.

وتشتهر كراكوف بمعالمها البارزة، ومن أهمها المدينة القديمة، حيث يمكن للزوار التجول داخلها، إضافة إلى متنزه بلانتي الأكبر في المدينة.

ويأتي إطلاق رحلات إلى مدينة كاتانيا الإيطالية ضمن خطة الشركة في تنويع وجهاتها، حيث ستبدأ رحلاتها إلى هذه المدينة، اعتباراً من يونيو 2018، وهي أولى وجهات الناقلة إلى جنوب أوروبا.

وتقع كاتانيا في جزيرة صقلية، الوجهة السياحية المشهورة في إيطاليا. وستضع طيران الإمارات الرمز المشترك على الوجهتين ضمن اتفاقية الشراكة بين الناقلتين، وسيتاح لمسافري الناقلتين الفرصة للسفر إلى العديد من الوجهات في العالم عبر دبي.