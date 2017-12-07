خبراء: الإمارات تقود قاطرة التحول في صناعة الطيران بالشرق الأوسط

مصطفى عبد العظيم (دبي)

أكد مسؤولون وخبراء في قطاع الطيران، أن دولة الإمارات العربية المتحدة نجحت خلال سنوات قليلة في قيادة قاطرة التحول في صناعة الطيران في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عبر بناء نموذج فريد في قطاع النقل الجوي يرتكز على أحدث الطائرات وأكبر الناقلات الجوية وأسرعها نمواً، وبنية تحتية عالمية المستوى.

ونوه هؤلاء خلال فعاليات الدورة السابعة من قمة العرب للطيران التي استضافتها دبي أمس، بالنجاح غير المسبوق الذي حققته دولة الإمارات في قطاع النقل الجوي والأداء المتميز للناقلات الإماراتية، ودورها في تعزيز التنمية والنمو الاقتصادي لدولة الإمارات والبلدان التي تطير إليها، من خلال توفير فرص العمل ورفع معدلات التجارة والحركة السياحية.

وافتتح سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، والرئيس الأعلى، الرئيس التنفيذي لمجموعة طيران الإمارات، أمس أعمال الدورة السابعة لقمة العرب للطيران، والتي أقيمت، تحت شعار «وقت التحول» لمناقشة الفرص والتحديات المستدامة لقطاع الطيران على مستوى المنطقة، وذلك بحضور أكثر من 200 مشارك يمثلون 15 دولة.

وأكد مشاركون في القمة أنه وعلى الرغم من التحديات المختلفة التي يواجهها قطاعا الطيران والسياحة في الوطن العربي، إلا أن المنطقة تتمتع بإمكانات قوية للنمو في هذين القطاعين في المنطقة، حيث يتوقع تقرير الاتحاد النقل الجوي الدولي (IATA) نمو سوق الطيران في الشرق الأوسط بنسبة 5 % سنوياً حتى عام 2036.