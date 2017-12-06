فوز 14 هيئة حكومية وخاصة في مسابقة «التحسين المستمر والابتكار»

دبي (الاتحاد)

كرمت مجموعة دبي للجودة 14 فائزاً في المسابقة العالمية للمنتدى التاسع للتحسين المستمر والابتكار لعام 2017، ونظمتها المجموعة الفرعية للتحسين المستمر بمجموعة دبي للجودة، وشهد المنتدى مشاركة واسعة من 200 شخص ومشاركة 100 مؤسسة حكومية وخاصة.

وتعد المسابقة العالمية للمنتدى منصة لتبادل المعلومات وأفضل ممارسات الجودة والتميز ودراسة الحالات في مختلف القطاعات الحكومية والخاصة، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة لتعزيز مفهوم الابتكار والإنتاجية والنمو في أداء الشركات على مستوى الدولة.

وقام بافتتاح المسابقة العالمية للمنتدى، كل من محمد المطوع الأمين العام لمجموعة دبي للجودة، وحسن عمر عضو مجلس إدارة مجموعة دبي للجودة.

وألقت المسابقة العالمية للمنتدى التاسع للتحسين المستمر والابتكار2017 الضوء على مفاهيم مواجه الاختراق في الإدارة وعمليات تعزيز التحسين المستمر من أداء الموظفين والعملاء على حد سواء، وتعزيز نماذج الممارسات المستدامة، كما تم استعراض أفضل ممارسات الجودة والتميز التي طبقتها المؤسسات المشاركة دولياً ومحلياً على أسس ومفاهيم الابتكار والجودة، وشملت فئات المشاركة على فئة كايزن، وفئة الابتكار، وفئة سيكس سيجما (وهي فئة الانضباط ومنهجية القضاء على العيوب بتطبيق المعايير الستة للانحرافات بين المتوسط وأقرب حد مطابق للمواصفات في أي عملية تصنيع من المنتج إلى الخدمة) وفئة إدارة أفضل الممارسات في المؤسسات، وأخيراً فئة السعادة المضافة حديثاً.

وقد تم إطلاق فئة «السعادة» هذا العام للمنظمات التي تهدف إلى إظهار أفضل الممارسات ودراسة الحالات فيما يخص السعادة ومدى تأثيرها على قطاع الأعمال الخدمي والصناعي.

كما شهد المنتدى حلقات نقاشية تبادل فيها نخبة من الخبراء بمختلف التخصصات ومتحدثين بارزين لأحدث التطورات في مجال التحسين المستمر وتنمية الفلسفات وممارسات الجودة والتميز التي يمكن تطبيقها لتحفيز وتطوير أداء العاملين وزيادة الوعي حول ثقافة الجودة والتميز، وشارك متحدثون دوليون في المنتدى من أستراليا المتحدث مايكل ماكلين، ماكلين للاستشارات الإدارية بي تي واي المحدودة، وتحدث عن نظام سيكس سيغما، وشارك من الهند المتحدث إم.دانانجايان، مجموعة بي إم دبليو استشاري معتمد بعد البيع، وتحدث عن زيادة (تأثير وخلل الصفر).

وقالت فاطمة بطي المهيري رئيس مجلس إدارة مجموعة دبي للجودة قائلة، «استطعنا تفعيل منصة فريدة من نوعها لإبراز خبراء التحسين المستمر وتبادل الآراء وأفضل ممارسات الجودة والتميز ومناقشة العديد من المشاريع وطرح أفكار مستدامة أحدثت فرقاً ونتائج عظيمة بالمؤسسات المشاركة، وذلك دليل على نجاح تنظيم المنتدى لهذا العام.