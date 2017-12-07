المزروعي: الغاز المسال الأميركي يمكن أن يجد مكاناً في السوق الإماراتي

يوسف البستنجي (أبوظبي)

قال معالي المهندس سهيل المزروعي، وزير الطاقة والصناعة، إن الغاز الأميركي المسال الذي بدأت الولايات المتحدة تصديره للأسواق العالمية يمكن أن يجد مكاناً له في السوق الإماراتي بالمستقبل.

وقال، على هامش الاجتماع الوزاري السابع لقادة حجز الكربون (CSLF)، أمس في أبوظبي، إن هناك ارتفاعاً متوقعاً في الطلب على الغاز المسال بدولة الإمارات ودول الخليج، خلال السنوات المقبلة نتيجة ارتفاع الطلب على الكهرباء.

وأضاف: لرفع الكفاءة نحتاج لكميات غاز إضافية في المنطقة لدولة الإمارات وكذلك دول الخليج، وسنحتاج مزيداً من الغاز المسال نظراً لارتفاع الطلب على الكهرباء.

وقال: الولايات المتحدة بدأت بإنتاج الغاز المسال الذي يدخل وينافس بالسوق، ونعتقد أنه يمكن أن يجد سوقاً واعداً في دولة الإمارات ودول الخليج الأخرى.