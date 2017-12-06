الشارقة (الاتحاد)

افتتح سمو الشيخ عبد الله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة، أمس، فرعاً جديداً لمجموعة اللولو الرائدة في مجال البيع بالتجزئة في منطقة الحزانة بمدينة الشارقة، والفرع الـ140 للمجموعة محلياً وعالمياً.

وحضر حفل الافتتاح الشيخ خالد بن عبد الله القاسمي رئيس دائرة الجمارك والموانئ البحرية، والشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم، والعميد سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، وإبراهيم محمد الجروان رئيس شركة نادي الشارقة للاستثمار والتسويق، ويوسف علي موسليام رئيس مجلس إدارة مجموعة اللولو العالمية، وسيفي روباوالا الرئيس التنفيذي لمجموعة اللولو، وأشرف علي موسليام المدير التنفيذي للمجموعة، وسليم إم. إيه. مدير مجموعة اللولو، وعدد من ممثلي الدوائر الحكومية في إمارة الشارقة وأعضاء مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، وعدد من رجال الأعمال والمستثمرين.

وبعد قص شريط الافتتاح قام سمو الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي وكبار الشخصيات من المدعوين بجولة في ردهات مركز التسوق الجديد، واطلعوا خلال جولتهم على مختلف الأقسام والميزات الفريدة ووسائل الراحة التي يتمتع بها المركز والمكون من طابقين، ويوفر أهم المنتجات الاستهلاكية.

وقال يوسف علي موسليام، رئيس مجلس إدارة مجموعة اللولو العالمية: «يعتبر هذا الفرع من مجموعة اللولو هو السادس في إمارة الشارقة ومركز التسوق الثاني الذي يفتتح للمجموعة في أقل من شهر، وهذا يدل على مدى الإقبال والاستجابة الكبيرة من عملائنا على منتجاتنا عالية الجودة، وإننا سعداء أن نقدم تجربة تسوق عالمية أخرى بالقرب من المتسوقين في منطقة الحزانة والمناطق المجاورة لها».

ويمتد مركز التسوق الجديد على مساحة 160 ألف قدم مربعة، ويقع بالقرب من استاد خالد بن محمد (نادي الشعب سابقاً)، ويمكن الوصول إليه بسهولة للمتسوقين في منطقة الحزانة والمناطق المحيطة بها، وتم تخصيص قسم البقالة والسوبر ماركت لبيع المواد الاستهلاكية الغذائية في الطابق الأرضي، بينما تم تخصيص الطابق الأول للأزياء وملابس وألعاب الأطفال والمفروشات والسلع المنزلية، والإلكترونيات، والأكسسوارات والأحذية، وغيرها.