الإخوان والماسون.. الحقيقة السوداء

يجمع كثير من دارسي تاريخ ومسار جماعة «الإخوان المسلمين»، وسيرة مؤسسها حسن البنّا، على وجود صلة بين هذه الجماعة وشيخها والمنظمة الماسونية العالمية. وتؤكد أن البنّا نفسه، هو من أصول يهودية قدمت عائلته من المغرب إلى مصر، بغرض وضع اللبنات الأولى للانتشار الماسوني في المنطقة العربية.

هذه القضية يعرض لها كتاب «التاريخ الأسود للجماعة/‏ بين يهودية حسن البنّا وماسونية الإخوان» للدكتور ياسر حلمي الشاعر، الصادر عن «إي ـ كتب» في لندن 2014. وهنا اقتطاعات، بتصرف، من الكتاب حول الأصل اليهودي للبنا، والنموذج الماسوني لمنظمة الإخوان:

أصبح حسن البنا هو التجسيد الحقيقي لنجاح المخابرات البريطانية في تحقيق خطط وأحلام حكومتها، وبالتالي فهو رمز آخر ناجح وحيّ لحصان طروادة صنعته ونجحت في زرعه داخل نفوس وعقول المسلمين.

البنّا هو دونمي (طائفة يهودية) آخر تخفى في عباءة الإسلام ليخفي هويته الحقيقية، وهي الهوية اليهودية كما تخفى أبوه.

هو حسن أحمد عبد الرحمن ابن (أحمد عبد الرحمن)، والذي لم نعثر له على اسم جد، وعلى ما يبدو فإن هذا سبب تسمية أبوحسن البنا نفسه باسم مركّب (أحمد عبد الرحمن) ليخدع الجميع، ويوهمهم أن اسم الجد هو (عبد الرحمن)، وربما هذا ما دعاه أيضا لإضافة لقب مهنته (الساعاتي) لاسمه زيادة في الخداع والمداراة.