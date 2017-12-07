ألغاز الاستعمار.. المكشوفة!

د. المعز الوهايبي

كيف نقوّم تاريخ الماسونيّة في العالَم العربيّ، بما في ذلك في بلدان المغرب، إذا كانت على قدْر هائل من السرّية؟ صحيح أنّ بواكير تأسيسها في إنجلترا وفرنسا أضحت اليوم موضوعاً شائعاً في الأدبيّات التي تتناول هذا التّنظيم، بل كانت شائعة حتى لدى النخب العربيّة منذ نهايات القرن التّاسع منذ أن نشر جورجي زيدان، في 1889، مؤلّفه «تاريخ الماسونيّة العامّ». لكن ما يظل طيّ الكتمان وخافياً ليس فقط على المؤرّخين أو الصّحافيين أو المثقّفين المهتمّين بالمسألة الماسونيّة بل ربّما على كثير من أجهزة المخابرات إنّما يتعلّق بمفاصل هذا التّنظيم وتراتبيّة هياكله ودواليب عمله، فضلاً عن الشّخصيّات النّافذة فيه.

هناك في السنوات الأخيرة، على وجه الخصوص، كتابات ترشح ببعض ما يخص سياسات هذا التنظيم في الراهن العالميّ، وبدرجة أقل في الراهن العربيّ، كما ترشح منها أسماء لبعض الشخصيّات الفاعلة فيه أو المكلّفة بمهمّة من قبل رؤسائه، لكنّها أسماء تبدو مثل تسريبات إعلاميّة أكثر منها حاصل توثيق وتدقيق وتحقيق.

لا بدّ من الإشارة أولا إلى أنّ الماسونيّة منظّمات متعدّدة بعضها يقبل الاختلاط ومعظمها يرفضه. ولا بدّ من التنويه أيضا بأكثر من تاريخ تمّ تحبيره لهذه المنظمة المتعدّدة حتى أنّه يمكن القول بأنّ الماسونيّة يتهدّد معرفة حقيقتها التلاشي بين كثرة تواريخها. لكن في جلّ لا يمكن إغفال أنّ هناك جناحين كبيرين يحكمان توازنها، الجناح البريطاني والجناح الفرنسيّ، فإلى أيّهما تنتسب المحافل الماسونيّة في بلاد المغرب؟

ما يعنينا في هذه الورقة هو أن نقف خصوصيّة تميّز الماسونيّة تتمثّل في شكل مؤتمراتها التي يطلق عليها اسم «محافل»، فما صلة هذا الضّرب من النّشاط بخصوصيّة جوهريّة لهذا التّنظيم تتمثّل في كونه يعتمد المساررة؟ ولعلّ الإشكال الذي يتبادر إلى الذّهن يصاغ كالآتي: ما الذي يدفع هذا التّنظيم إلى اعتماد السّرية، على نحو قد يذكّرنا بإخوان الصّفا، في تراثنا العربيّ، إذا كانت مقاصده المعلنة مقاصد نبيلة؟ وما هو العنوان الذي دخلت تحت غطائه الماسونيّة إلى العالم العربيّ، بما في ذلك بلدان المغرب؟