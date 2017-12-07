الدهليز والسرداب

إيهاب الملاح
لا يخفى على الباحثين والمهتمين بدراسة التنظيمات والحركات السرية التي نشأت في القرن العشرين، وفي القلب منها، تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية، تلك التشابهات «المرعبة» بينها وبين التركيبة الهيكلية لواحدة من أقدم هذه الحركات وأكثرها سرية في العالم وهي الحركة «الماسونية».
هناك من الكتب والمؤلفات التي توفرت على دراسة مثل هذه التشابهات التي تصل لدى باحثين مختصين إلى يقين استلهام الفكرة وبنية التنظيم وآليات التجنيد وتأسيس قواعد السرية والخفاء وتمويهات التبعية والانخراط ونشوء الفرع عن الأصل بل جنح البعض منهم إلى عقد صلات ووشائج بين الماسونية في تشكيلاتها الأكثر تعقيدا وسرية وغموضا وبين مؤسس «جماعة الإخوان» حسن البنا، بل زاد بعضهم وقدم تفسيرات متعسفة تربط بين اسم البنا وحركة «البناؤون الأحرار» التي هي في صميمها وصلبها «الماسونية العالمية».
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وكذلك في الدراسة القيمة التي كتبها الكاتب والمؤرخ الثقافي حلمي النمنم، وزير الثقافة المصري الحالي، «سيد قطب سيرة التحولات» (دار الكرمة للنشر والتوزيع، 2015) والتي أثبت فيها بالدليل الموثق ماسونية سيد قطب، المرجعية الأولى والمنظّر الأخطر للجماعات والحركات الإسلامية كافة بعد حسن البنا، بل أورد ضمن وثائق الكتاب نص مقاله المنشور بعنوان «لماذا صرتُ ماسونيا؟» الذي نشره في مجلة «التاج المصري» الماسونية أو «لسان حال المحفل الوطني المصري» عام 1942، والذي سنقتبس منه أجزاء للاستشهاد في ختام هذه المقالة.
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