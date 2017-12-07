هل الماسونيّة مؤسسة دينية؟

د. ألفة يوسف

إنّ موقف رجال الدّين من الماسونيّة هو موقف سلبيّ في أقصى الحالات وموقف محترز في أدناها، وذلك على اختلاف الأديان التي ينتمون إليها. وإنّنا سنحاول في هذا المقال البحث في أسباب استهجان رجال الدّين للماسونيّة، مبيّنين بعض خصائص هذا التّنظيم في الآن نفسه.

المتأمّل في خصائص الماسونيّة يتبيّن أنّها تتقابل مع الأديان في عناصر متعدّدة أهمّها:

ـ الماسونيّة حركة سريّة/‏ الأديان أنظمة صريحة:

النّاظر في مختلف الكتب والمقالات التي ألّفت حول الماسونيّة يجدها جميعها متّفقة على أنّها حركة سرّيّة. صحيح أنّ بعض أعضائها معروفون، وصحيح أنّ أهدافها العامّة المصرّح بها هي التّعاون والارتقاء الأخلاقيّ بالعالم. غير أنّ للماسونيّة شعائر سريّة لا يعرفها إلاّ المنتمون إلى الحركة. والانتماء إلى الحركة لا يكون تطوّعاً حرّاً، وإنّما يجب أن يمرّ عبر تزكية عضو قديم لعضو جديد، ولا تقبل العضويّة إلاّ بعد نظر وتأمّل وتقييم للعضو الجديد. بل إنّ هناك من يعتبر أنّ بعض الأسرار العرفانيّة التي تعتمدها الحركة ممّا لا يعلمه إلا قلّة قليلة في الكون يعدّون على أصابع اليد الواحدة.