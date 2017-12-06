الثقة بالنفس وروح الانتصار سر النجاح

منير رحومة، محمد سيد أحمد (دبي، أبوظبي)

نال لاعبو الأهلي والوحدة شرف تمثيل الكرة الإماراتية في كأس العالم عامي 2009 و2010 على الترتيب، ولا تزال الذكريات عالقة في الأذهان، ولعب «الفرسان» مباراة أمام أوكلاند سيتي النيوزيلندي، وانتهت بالخسارة بهدفين، ولعب الوحدة مباراتين، فاز في الأولى على هيكاري يونايتد، وخسر الثانية أمام سيونجنام الكوري، وخرج الفريقان بإيجابيات كبيرة، لأنها أكسبتهما خبرة وتجربة مهمة في مسيرة أي لاعب، بالإضافة إلى الخروج بدروس وعبر يمكن الاستفادة منها في بقية مشاركات أنديتنا في الحدث العالمي الكبير الذي يقام على ملاعب الإمارات من جديد.

شدد سالم خميس نجم الأهلي سابقاً، على أن الثقة بالنفس، سلاح تجاوز رهبة البداية في بطولة العالم، والظهور بصورة لائقة في الحدث العالمي الكبير، مشيراً إلى أن الفريق الذي ينجح في تجهيز لاعبيه معنوياً للبطولة، بإمكانه خوض المباراة الأولى بنجاح، وانتزاع نتيجة إيجابية، وقال: اللعب في مونديال الأندية شرف كبير لأي لاعب، لذلك يجب أن يستغل لاعبو الجزيرة الفرصة بالطريقة المثالية، وذلك بتقديم أفضل ما عندهم، خاصة أن العالم يتابع الحدث، ووسائل الإعلام تنقل المباريات وتفاصيل البطولة، مما يجعل أي بروز أو تألق ينعكس إيجاباً على كرة الإمارات، وسمعة دورينا واللعبة بالدولة، مبدياً سعادته بالتواجد ضمن قائمة الأهلي في «مونديال 2009»، ونيل شرف تمثيل كرة الإمارات، متمنياً أن تكون مشاركة الجزيرة موفقة، وتحقق العديد من المكاسب الفنية والجماهيرية.

وقال محمد قاسم لاعب الأهلي السابق إن الروح القتالية مهمة في المشاركة بالبطولات الكبرى، خاصة عندما نواجه فرقاً عالمية لها خبرة كبيرة وتجربة واسعة، مؤكداً أن الفوارق يمكن أن تختفي إذا قدم الجزيرة عطاءً غزيراً، وتحلوا بالأداء القتالي طوال المباراة.

وأضاف قاسم الذي جلس على «دكة بدلاء» الأهلي في مونديال 2009، أن التجربة مفيدة وفارقة في حياة أي لاعب، لذلك يجب استغلال الفرصة، وتقديم أفضل العروض والمستويات الفنية، والسعي لتجاوز المباراة الأولى، لأنها مفتاح البطولة والطريق لرفع المعنويات، وارتفاع الحظوظ في بقية المشوار، ونصح لاعبي الجزيرة باستثمار اللعب على أرض الإمارات وأمام مساندة جماهيرية كبيرة، من أجل تحقيق انطلاقة قوية وناجحة، مشيراً إلى أن نجومية بعض الأسماء تختفي بمجرد انطلاقة صافرة البداية، وتصبح المواجهة مبنية على ما يقدمه كل لاعب داخل الملعب من عطاء وأداء قتالي.