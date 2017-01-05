10 سيارات وجوائز قيمة لأبطال كأس محمد بن راشد

دبي (الاتحاد)

كشفت اللجنة المنظمة لمهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، عن جوائز سباق كأس محمد بن راشد الذي سيقام في ختام المهرجان، وذلك خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقد أمس بمدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم، وأعلنت عن رصد 10 سيارات وجوائز نقدية للفائزين في السباق الذي سيقام في نسخته العاشرة السبت المقبل، تحت شعار «تميُّزُنا في وِحدَتِنا»، حيث يجمع المهرجان المتفرِّد المنافسين والعاملين مع عشّاق الخيل والحضور ضمن روح التكاتف والتعاون.

حضر المؤتمر محمد عيسى العضب المدير العام لنادي دبي للفروسية، ود. غانم الهاجري الأمين العام لاتحاد الفروسية، وخوان كارلوس كابيللى رئيس ومسؤول التسويق الدولى للونجين، وباتريك عون المدير الإقليمي للونجين، وممثِّل الاتحاد الدولي للفروسية كما حضر المؤتمر الماليزي ياب مو سون والإسباني فرناندو سيبريان كاريللو.

ويمثل السباق دعما جديدا من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، للفروسية وسباقات القدرة، وتعزيزا لرياضة الأجداد والآباء، حيث تمت إضافة سباقين جديدين على برنامج السباق، لتصبح النسخة العاشرة من هذا الحدث فريدة من نوعها.

وتم توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية لمدة خمس سنوات بين مجموعة ميدان ولونجين - راعي البطولة - ليتم بموجبها تجديد ارتباط ماركة الساعات السويسرية برياضات القدرة وقفز الحواجز التي تنظمها مجموعة ميدان.