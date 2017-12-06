عارف العواني: بيع 100 ألف تذكرة لمباريات البطولة

عبدالله القواسمة (أبوظبي)

قال عارف العواني أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي مدير بطولة كأس العالم للأندية إن عودة هذا الاستحقاق العالمي، المنتظر أن تفتتح فعالياته، مساء اليوم في الإمارات يؤكد ثقة العالم أجمع بقدرة الدولة على التصدي لاستضافة أي استحقاق على الصعد كافة، سواء الرياضية أو السياسية أو الاقتصادية.

وقال العواني خلال اللقاء الموسع الذي جمعه مع وسائل الإعلام صباح أمس في مقر مجلس أبوظبي الرياضي إن الحضور الجماهيري للحدث العالمي لا يشكل تحدياً كبيراً للجنة المنظمة المحلية على اعتبار أن أغلب بطولات كأس العالم للأندية، وآخرها التي أقيمت في اليابان، يكون الحضور الجماهيري فيها متدرجاً، حيث يبلغ أقصاه في مباراتي نصف النهائي والمباراة النهائية، مشدداً على أن وجود فرق ذات سمعة كبيرة على الصعيد العالمي من شأنه أن ينعكس وبشكل إيجابي على الحضور الجماهيري، حيث تم تعزيز ذلك من خلال عملية بيع التذاكر للجماهير سواء الخارجية والداخلية، ومن هنا فلا وجود لأي تخوف من مسألة الحضور الجماهيري، معرباً عن أمله في أن يحظى الجزيرة اليوم بالمؤازرة الجماهيرية المنشودة.

وشدد العواني على أن الجزيرة لا يمثل نفسه اليوم عندما يواجه أوكلاند سيتي النيوزيلندي في الافتتاح، بل يمثل كرة الإمارات التي تحتاج إلى تجاوز الخروج من تصفيات كأس العالم، وقال: بعد كل خسارة يجب فتح صفحة جديدة مع مباراة قادمة أو بطولة قادمة، فكأس العالم للأندية هو أول استحقاق تشهده الدولة بعد خروج المنتخب من التصفيات، وبالتالي فإن الجماهير متعطشة لمشاهدة مباراة الجزيرة، وكذلك المباريات الأخرى التي ستقام على أرض الدولة المقبلة على احتضان عدة استحقاقات مهمة منها مشاركة أنديتنا في دوري أبطال آسيا إلى جانب النسخة القادمة من كأس العالم للأندية المقررة في أبوظبي عام 2018، وأخيراً بطولة كأس آسيا عام 2019. وكشف العواني عن بيع أكثر من 100 ألف تذكرة بشكل مباشر مع الأخذ في عين الاعتبار عدم وجود أية تذاكر مجانية وبكل الدرجات المعتمدة حتى على مستوى المنصة الرئيسية في استادي مدينة زايد الرياضية وهزاع بن زايد، لافتاً إلى بقاء عدد من التذاكر لم يتم طرحها للبيع في انتظار تحديد هوية طرفي المباراة النهائية، سيتم عرضها لاحقاً، مشيراً إلى أن ما نسبته 80% من تذاكر مباراتي الدور نصف النهائي تم بيعها في حين تبقت نسبة 20% من التذاكر سيتم طرحها فور تحديد هوية المربع الذهبي، أما عن أرقام بيع المباريات الأخرى فأكد أنها مبشرة.

وبخصوص حفل الافتتاح أكد العواني أن مدة الحفل ستمتد من 4 إلى 7 دقائق، وسيكون مبسطاً كحال البطولات السابقة، وقال: «الفيفا يشدد على منع إجراء أية احتفالات قد تحدث ضرراً لأرضية الملعب، إذ سيشهد الحفل استخدام التكنولوجيا الضوئية الحديثة التي تم اعتمادها في استاد هزاع بن زايد، مع الإشارة إلى أن ختام البطولة سيشهد إقامة حفل تمت الموافقة عليه من الفيفا».

وعن برنامج التطوع أكد العواني تسجيل 7300 متطوع عبر البرنامج الذي تم دعمه من قبل مجلس أبوظبي الرياضي، الذي يضم مجموعة من الشباب الإماراتيين الذين يشاركون في تنظيم العديد من الفعاليات التي تقام على أرض الدولة، فيما تم إعداد برنامج خاص بالقادة الشباب حضره ما يقرب من 165 شاباً من مختلف الجنسيات، على أن تشهد كل مباراة تواجد ما يقرب من 1300 شخص منظم سيشرفون على مختلف النواحي الأمنية والإدارية والتنظيمية وغيرها.

وعن الدور المهم الذي تلعبه الدولة على الصعيد الرياضي العالمي كشف العواني أن الاتحاد الدولي لكرة القدم اختار الإمارات لإقامة معسكر خاص لـ36 حكماً عالمياً مرشحاً للمشاركة في تحكيم كأس العالم 2018، مؤكداً أن المعسكر امتد لمدة 10 أيام، حيث تم حجب أخبار المعسكر عن وسائل الإعلام، حرصاً على تركيز الحكام، وأن يقوموا بالعمل المنوط بهم على الشكل الأمثل، مع الإشارة إلى أن الفيفا هو الذي اختار الإمارات لاحتضان المعسكر، وهو ما يؤكد ثقة الاتحاد الدولي بالإمارات والعاصمة أبوظبي لإقامة هذا المعسكر. وشرح العواني العوائد الخاصة بالبطولة بالإشارة أولاً إلى وجود أدوات قياس خاصة ينتظر أن تكشف عن تفاصيل هذه العوائد بعد ختام البطولة، كاشفاً عن بعض الأرقام الخاصة بالحدث منها حجز ما يقرب من 7000 غرفة فندقية لاستخدامات الفرق إلى جانب حجز 25 ألف ليلة فندقية خاصة بالبطولة، أما على صعيد التذاكر فكشف العواني عن حجز جماهير فريق جريميو البرازيلي 2500 تذكرة و500 تذكرة لفريق أوراوا الياباني وراء المرمى و500 تذكرة لرابطة جماهير ريال مدريد في الإمارات فقط، أما على الصعيد الإعلامي، فأكد العواني نشر 5700 خبر عن البطولة في المنطقة عن كأس العالم للأندية، وعلى المستوى الدولي ما يقرب من 7000 خبر عن البطولة والعاصمة أبوظبي، حيث تبلغ القيمة الاقتصادية لهذه الأخبار ما يقرب من 120 مليون درهم، في حين أن 327 مطبوعة تحدثت عن الإمارات والبطولة باللغة الإنجليزية، و1940 مطبوعة تحدثت عن البطولة باللغة العربية. وفي رده على تساؤل إن كانت هناك رغبة أو تطلع من قبل دولة الإمارات لاستضافة بطولة كأس العالم قال العواني: «لنكن واقعيين، فكأس العالم يقام خلال فترة لا تتناسب مع مناخنا، وهذا الأمر ليس موجوداً ضمن الخطة الحالية، خاصة أننا شهدنا في الفترات الماضية الكثير من اللغط حول هذا الحدث».