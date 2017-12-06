«ملكية» بـ 72%

محمد حامد (دبي)

حينما يتعلق الأمر بمنصات التتويج المونديالية، فلا يمكنك أن ترى سوى وجه أوروبي تسيطر الصرامة على ملامحه، حتى في لحظات الاحتفال، أو وجه لاتيني يبتسم في زهو وفرح، هذا ما حدث على مدار تاريخ كأس العالم للمنتخبات، وما تحقق في جميع نسخ مونديال الأندية، حيث لم يسبق لأي منتخب أو فريق من خارج «القارة العجوز» وأميركا الجنوبية الفوز بأي مونديال.

وعلى الرغم من أن الساحرة لا يزال بها هامش يسمح بتحقيق المعجزات على طريقة ليستر سيتي المتوج الموسم قبل الماضي بلقب «البريميرليج»، فإن سيناريو الصراع الأوروبي اللاتيني مرشح للاستمرار، ولكن على أرض أبوظبي هذه المرة، حيث تشير التوقعات إلى أن بلوغ ريال مدريد بطل أوروبا، وجريميو بطل أميركا الجنوبية إلى نهائي مونديال أبوظبي هو أمر يبدو منطقياً قياساً بقدرات جميع الأندية التي تشارك في البطولة.

وتستأثر أبوظبي بأنها ابتسمت لفريق من خارج أوروبا وأميركا الجنوبية في نسخة 2010، حينما بلغ مازيمبي الكونغولي نهائي البطولة على حساب إنترناسيونال البرازيلي، وخاض الرجاء المغربي نهائي 2013 أمام البايرن، كما ظهر كاشيما الياباني في نهائي النسخة الماضية أمام الريال، ما يعني أن الوصول للمباراة النهائية هو طموح مشروع لجميع أندية المونديال، ولكن ظل اللقب أوروبياً أو لاتينياً.

أندية أميركا الجنوبية حصدت اللقب المونديالي 4 مرات، جميعها لأندية البرازيل، وفي المقابل، حصل الأوروبيون على البطولة 9 مرات، منها 5 للأندية الإسبانية، وثنائية للطليان، ولقب واحد لمان يونايتد، ومثله لبايرن ميونيخ، وفي استطلاع للرأي عبر تويتر «الاتحاد» شارك فيه أكثر من 1000 متابع، انحازت الغالبية للريال، رداً على سؤال يقول: هل ترى أن هناك فريقاً يهدد حظوظ ريال مدريد في الحصول على لقب مونديال الأندية ؟»، وجاءت الإجابة بـ «لا» بنسبة 72 %، فيما صوت 28% بنعم، ما يعني أن هناك نسبة لا بأس بها ترى أن هناك أملاً لـ 6 أندية تتنافس مع الريال.