صالح عبيد: موعد مع التاريخ



تاريخ النشر: الأربعاء 06 ديسمبر 2017 أبوظبي (الاتحاد) أكد صالح عبيد اللاعب الدولي وقائد «فخر أبوظبي» السابق، أن ما وصل إليه الفريق من نجاحات على المستوى المحلي، ووصوله إلى كأس العالم لم يأت من فراغ، بل من رؤية حكيمة لسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم بمنطقة الظفرة الرئيس الفخري للنادي، وبقيادة احترافية من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس نادي الجزيرة. وقال: «كنا واثقون في أن الجزيرة سيعود إلى الانتصارات وحصد البطولات، بعد الثنائية التاريخية عام 2011، وواجه الفريق ظروفاً صعبة بعدها، من خروج اللاعبين المواطنين، أو عدم استقطاب الأجانب الذين يستطيعون صناعة الفارق، ولكن الآن فإن الجزيرة حطم الأرقام القياسية، ويعود ذلك للعمل الإداري الجاد، سواء في النادي أو الأكاديمية، وتواجد لاعبين على مستوى عالٍ. وقال: «أعتقد أن الجزيرة على موعد مع التاريخ، حال تخطى أوكلاند، ويجب على اللاعبين احترام المنافس، وتقديم مباراة مشرفة لتمثيل الإمارات، وليس الجزيرة فقط».