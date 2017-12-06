كتب قصيدة للفريق قبل الافتتاح علي الخوار: «مبروك.. أنت جزراوي»



تاريخ النشر: الأربعاء 06 ديسمبر 2017 تامر عبد الحميد (أبوظبي) يقول الفنان الشاعر علي الخوار: شعرت بالسعادة لاستضافة أبوظبي لكأس العالم للأندية، وأترقب مثل كل المشاهدين لقاء الجزيرة مع فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي بطل أوقيانوسيا اليوم في الافتتاح، لقطع الخطوة الأولى نحو تحقيق حلم الجزيرة بلقاء ريال مدريد بطل إسبانيا وأوروبا في نصف النهائي. وتمنى الخوار الفوز ‏لفريق الوطن الذي يشجعه ويعقد عليه آمالاً كبيرة، ‏خصوصاً أن هذه البطولة يتابعها كل أبناء الشعب الإماراتي لوجود فرق عالمية، بالإضافة إلى الفرق المحلية، ويقول: «بمناسبة افتتاح كأس العالم للأندية التي يبدأها فريقنا الوطني فقد كتبت قصيدة عن نادي الجزيرة، وذلك من منطلق إحساسي بأهمية ‏هذا الفريق الذي أتمنى أن يفوز ليس في هذه المباراة فقط، وإنما يحقق الفوز بالبطولة، لأن ذلك يعد فخراً لنا وللإمارات كلها». وتقول مطلع كلمات القصيدة التي تحمل عنوان «مبروك.. أنت جزراوي»: إن صرت تهوى النجم لي في السما ضاوي وإن صار كل الفخر ويّاك متخاوي أبشر بعزّك.. وأبشر بالفخر كلّه ... المزيد