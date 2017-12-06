عبدالله صالح: الجزيرة قادر على تكرار نتيجة الوحدة

سامي عبدالعظيم (رأس الخيمة)

وصف عبدالله صالح، مدير منتخبنا الوطني، مشاركة الجزيرة في «المونديال»، بأنها مرحلة مهمة في مسيرة النادي، والفريق مطالب بإظهار أفضل ما لديه، للدفاع عن تاريخ الكرة الإماراتية، في البطولة المرموقة، مشيراً إلى أنه لا يقل قوة عن الوحدة الذي دشن مشاركته في «نسخة 2010»، بأفضل نتيجة على الإطلاق، بالفوز على هيكاري يونايتد 3 - صفر، والجيد أن تلك النسخة شهدت نجاح الدولي السابق عبدالرحيم جمعة في إحراز أول هدف للاعب مواطن في المونديال.

وأضاف: الجزيرة أمام تحدٍ كبير بوجود فرق تفوقنا خبرة، ويمكن أن يمضي إلى الأمام بوجود لاعبين جيدين، خصوصاً المواطنين، والعودة إلى النتائج الإيجابية في الدوري، تؤكد أنه يملك الأدوات لتأكيد حضوره القوي في كأس العالم.

واستعاد عبدالله صالح ذكريات رائعة، عندما تحدث عن مشاركة «العنابي» في «أبوظبي 2010»، وقال: النادي نجح في التحضير القوي للبطولة، وعمل على ترتيب أوراقه بالطريقة المناسبة، وحرص على تهيئة الفريق للوصول إلى الهدف المنشود، والبداية القوية في البطولة عكست الجهود المبذولة، ولاحظنا أيضاً قبل انطلاق النسخة الحالية، الدور الإداري الجيد من مسؤولي الجزيرة، لوضع الفريق أمام أفضل مرحلة من الإعداد النفسي والبدني قبل الانتقال إلى أجواء البطولة، وخوض المواجهة الافتتاحية. وشدد عبدالله صالح على أهمية الدعم الجماهيري للجزيرة في لقاء اليوم، وتعزيز فرصة الخروج بالنتيجة التي تعبر به إلى الأمام، للوصول إلى أبعد مرحلة تضيف الجديد للكرة الإماراتية. وأضاف: الجزيرة يستحق الوصول إلى المونديال لتمثيل الدولة، ويجب أن يكون التركيز في أفضل حالاته من اللاعبين، وعدم تفويت الفرصة، لتحقيق أول فوز في البطولة. وأشار عبدالله صالح إلى أن جماهير العين لن تبخل على الجزيرة بالدعم والمساندة في مباراته الافتتاحية، لأننا نعرف قيمة هذه الجماهير عندما يتعلق الأمر بالشأن الوطني، كما أن وجودها مع جماهير الجزيرة وبقية الأندية الأخرى، يعكس صورة مشرفة ولوحة جميلة، تجسد الحب والوفاء لممثل الكرة الإماراتية.