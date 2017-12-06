المجلس الجماهيري يدعم بـ «الفعاليات الخاصة»

مصطفى الديب (أبوظبي)

أعد المجلس الجماهيري بنادي الجزيرة، مجموعة من الفعاليات الخاصة، لدعم «فخر أبوظبي» خلال لقاء اليوم، وعقد مجموعة من الاجتماعات التنسيقية مع روابط الأندية لمساندة الفريق في مباراة اليوم أمام أوكلاند سيتي. واتفق المجلس، برئاسة خالد الجابري، مع عدد من الأندية على رأسها، الوصل والوحدة واتحاد كلباء والشارقة وشباب الأهلي دبي والنصر ودبا الفجيرة وبني ياس، لتوفير حافلات لنقل الجماهير، على أن تكون هناك محطات خاصة للتجمع، من مقرات الأندية، وحتى ملعب هزاع بن زايد بالعين. وتحددت مجموعة من المحطات لتجمع الجماهير، هي النادي السوداني في أبوظبي والعين، والفجيرة، ورأس الخيمة وليوا ومنطقة المصفح والنادي المصري برأس الخيمة، وتم تخصيص أشخاص للتواصل معهم، لتسهيل الأمور كافة على الجماهير التي تتواجد لمساندة الجزيرة. كما أبرم المجلس اتفاقية مع «ياس مول» للترويج للحدث ودعم الفريق، من خلال عرض لقطات وأهداف الجزيرة على شاشات عرض منتشرة بأرجاء المركز التجاري​.