الجزيرة في قلب الوطن

شمسة سيف (أبوظبي)
تكاتفت جماهير الدولة، لدعم فخر أبوظبي في المونديال، من خلال التغريدات التي نشرتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي «تويتر» تحت هاشتاق: #مع_الفخر_لأجل_الوطن، ما يعزز من قيمة التلاحم والالتفاف حول الجزيرة في المحفل العالمي.
وأعلنت بعض أندية الدولة عن مبادرتها في نقل الجماهير إلى ملعب الافتتاح، ونشرت من خلال حساباتها الرسمية تغريدات تحفيزية لتشجيع «فخر أبوظبي» قبل انطلاقة المونديال، واللقاء المنتظر أمام أوكلاند سيتي النيوزيلندي في الافتتاح اليوم. وكشف نادي الشارقة عن تخصيص حافلات لنقل الجماهير الراغبة في حضور المباراة من الشارقة إلى العين، التكفل بتذاكر دخولها دعماً لممثل الوطن، وغرد في حسابه الرسمي: «نادي الشارقة يتمنى لممثل الوطن نادي الجزيرة التوفيق في أولى مبارياته ببطولة العالم للأندية، التي تقام على استاد هزاع بن زايد في العين، عندما يقابل أوكلاند سيتي».
|
ونشر نادي النصر «تغريدة» تحت عنوان: «من «قلعة النصر» إلى «قلعة الفخر»، بكم نثق وبكم نفتخر مع خالص المحبة والتقدير، ونتمنى لكم كل التوفيق والنجاح خلال مشاركتكم في كأس العالم.
|
وتفاعلت الجماهير بدورها في الهاشتاق، وقال صاحب الحساب @smiad، بالتوفيق للجزيرة من قلب عيناوي، ما يمثلون أعمارهم فقط، بل يمثلون الدولة، ومثل ما نطلب من جماهيرنا الوقوف مع العين في آسيا، طلب منهم الوقوف مع الجزيرة في العالمية.
أما صاحب الحساب @alwsl_123، قال: نجاح البطولة مرتبط باسم الإمارات، الحضور الجماهيري مطلب لإنجاح البطولة، كونوا على الموعد يا جماهير الإمارات.