الجزيرة في قلب الوطن

شمسة سيف (أبوظبي)

تكاتفت جماهير الدولة، لدعم فخر أبوظبي في المونديال، من خلال التغريدات التي نشرتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي «تويتر» تحت هاشتاق: #مع_الفخر_لأجل_الوطن، ما يعزز من قيمة التلاحم والالتفاف حول الجزيرة في المحفل العالمي.

وأعلنت بعض أندية الدولة عن مبادرتها في نقل الجماهير إلى ملعب الافتتاح، ونشرت من خلال حساباتها الرسمية تغريدات تحفيزية لتشجيع «فخر أبوظبي» قبل انطلاقة المونديال، واللقاء المنتظر أمام أوكلاند سيتي النيوزيلندي في الافتتاح اليوم. وكشف نادي الشارقة عن تخصيص حافلات لنقل الجماهير الراغبة في حضور المباراة من الشارقة إلى العين، التكفل بتذاكر دخولها دعماً لممثل الوطن، وغرد في حسابه الرسمي: «نادي الشارقة يتمنى لممثل الوطن نادي الجزيرة التوفيق في أولى مبارياته ببطولة العالم للأندية، التي تقام على استاد هزاع بن زايد في العين، عندما يقابل أوكلاند سيتي».

فيما دعا شباب الأهلي دبي الجماهير للالتفاف حول الجزيرة، وقال في «تغريدة»: «شباب الأهلي دبي يوجه الدعوة لجماهيره لمساندة ممثل الوطن نادي الجزيرة، خلال مهمته العالمية، متمنياً له التوفيق، ويوفر جميع سبل الدعم المطلوبة، للتواجد والدعم الجماهيري».

ونشر نادي النصر «تغريدة» تحت عنوان: «من «قلعة النصر» إلى «قلعة الفخر»، بكم نثق وبكم نفتخر مع خالص المحبة والتقدير، ونتمنى لكم كل التوفيق والنجاح خلال مشاركتكم في كأس العالم.

ووجه نادي بني ياس دعوة إلى جماهير الإمارات للوقوف خلف الجزيرة، في مباراته أمام أوكلاند سيتي في الافتتاح باستاد هزاع بن زايد، كما أعلن عن توفير حافلات لنقل الجماهير من استاد الشامخة إلى ملعب المباراة. وواصلت أندية الدولة في دعم «فخر أبوظبي» من خلال مبادرات نقل الجماهير، وغرد حساب الوصل الرسمي: «نادي الوصل يدعم ممثل الوطن نادي الجزيرة في مهمته الوطنية أمام أوكلاند سيتي، ويخصص حافلات لنقل الجمهور من دبي إلى استاد هزاع بن زايد لمؤازرة الجزيرة». وغرد العديد من الأقطاب الرياضية والجماهير لدعم الجزيرة من خلال حسابتهم في «تويتر»، وقال غانم الهاجري رئيس شركة العين لكرة القدم في تغريدة: «تمنى التوفيق لـ«فخر أبوظبي» ممثل الوطن في بطولة العالم للأندية، أدعو جميع الجماهير في الدولة، خصوصاً سكان مدينة العين لمؤازرة النادي أمام أوكلاند النيوزيلندي، التي تقام في تحفة الملاعب استاد هزاع بن زايد». وغرد المعلق الكروي الشهير علي سعيد الكعبي: «بالتوفيق للجزيرة ممثلنا في مونديال الأندية، تخطي عقبة أوكلاند سيتي سيضع علي مبخوت ورفاقه في مواجهة تاريخية أمام رونالدو ونجوم الملكي، لنكن جميعنا شركاء في تحقيق ذلك».

وتفاعلت الجماهير بدورها في الهاشتاق، وقال صاحب الحساب @smiad، بالتوفيق للجزيرة من قلب عيناوي، ما يمثلون أعمارهم فقط، بل يمثلون الدولة، ومثل ما نطلب من جماهيرنا الوقوف مع العين في آسيا، طلب منهم الوقوف مع الجزيرة في العالمية.

أما صاحب الحساب @alwsl_123، قال: نجاح البطولة مرتبط باسم الإمارات، الحضور الجماهيري مطلب لإنجاح البطولة، كونوا على الموعد يا جماهير الإمارات.