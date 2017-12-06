مونديال «10 نجوم»

محمد حامد (دبي)

على الرغم من أنها لعبة جماعية، فقد تصبح أكثر بريقاً وجاذبية بتوهج نجومها فردياً، وصحيح أن المثل يقول «يد واحدة لا تصفق»، ولكن هناك نجوماً يثبتون عملياً عدم واقعية هذا المثل في بعض الأحيان، لأنهم يفعلون كل شيء، ويحسمون الكثير من المواجهات بفضل مهارتهم الفردية، ومع انطلاقة «مونديال الأندية» بأبوظبي، فالأنظار تتعلق بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف الريال، والمتوج بلقب أفضل لاعب في العالم 5 مرات، فهو الاسم الأشهر في البطولة، بل هو الكوكب الكروي الذي يدور حوله 9 نجوم في مونديال أبوظبي. ومن أبرز النجوم الذين يستحقون المشاهدة في «مونديال الأندية» لوان لاعب جريميو، ونجم الوداد بنشرقي، ومن الجزيرة مبخوت وبوصوفة، أما أوكلاند سيتي فإنه سوف يعهد للنجم الأرجنتيني تادي بالتألق في المونديال، أما مفاجأة باتشوكا فهو هوندا الذي يعد الوجه الأشهر في عالم كرة القدم بـ«القارة الصفراء»، ومع كل هؤلاء وقبلهم يترقب الملايين من عشاق الكرة العالمية ظهوراً خاصاً للنجم الإسباني إيسكو.

رونالدو «قاهر الأرقام»

حصد كريستيانو رونالدو لقب مونديال الأندية مع الريال عامي 2014 و2016، كما سبق له الفوز باللقب العالمي مع «مان يونايتد» عام 2008، وفي حال نجح في التتويج مع «الملكي» بالبطولة في أبوظبي، سوف يكون اللاعب الأكثر فوزاً باللقب مع رفيق دربه توني كروس برصيد 4 مرات، كما أن «الدون» لديه 5 أهداف في مونديال الأندية، وهو يشترك في قائمة الأكثر تهديفاً في المونديال مع ميسي وسواريز ودلجادو، أي أنه أمام فرصة تاريخية للانفراد بلقب الهداف الأول للبطولة، وفي حال ظفر باللقب، وأحرز الهدف السادس سوف يتفوق على ميسي غريمه التاريخي، من حيث عدد البطولات والأهداف في التحدي المونديالي، وبعيداً عن الأرقام الشخصية التي يطاردها رونالدو، فإنه يسعى لاستعادة توازنه بلقب عالمي يعيد له بريقه المتراجع في الفترات الأخيرة.

إيسكو «عطر الأندلس»