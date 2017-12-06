محمد عايض: اللاعبون في قمة التركيز

العين (الاتحاد)

أكد محمد عايض، لاعب الجزيرة، أن الفريق جاهز للظهور المشرف، وحصد الفوز في بداية المشوار، مشيراً إلى أن جميع اللاعبين في قمة التركيز، كما أن الروح القتالية مرتفعة، متمنياً نيل شرف اللعب في البطولة، وقال: «أعرف لاعبين يتحاملون على أنفسهم كثيراً، رغم إصابتهم، إلا أنه مصرون على المشاركة، من أجل نيل شرف اللعب في البطولة، وهي مناسبة ليست سهلة، وهو ما يجعلنا جميعاً أمام تحدٍ كبير علينا أن نتخطاه. وبالفعل البطولة صعبة، ونحن نواجه أفضل الأندية على مستوى العالم، وفي المقابل لدينا لاعبون أصحاب مهارات فردية رائعة، ونملك طموحات كبيرة وروحاً قتالية أكبر».

وأضاف: «الأداء بشكل عام يتحسن من مباراة إلى أخرى، واستعاد الفريق عافيته بعد البداية الصعبة هذا الموسم، بسبب النقص في الصفوف والإصابات والغيابات، الجهاز الفني يحاول منح الفرصة لعدد من الجدد، أرى أننا نسير بشكل صحيح».

وأوضح عايض أنه وزملاءه قادرون على الفصل بين الدوري والمشاركة في بطولة بحجم كأس العالم، وقال: «تركيزنا ينصب الآن على المونديال، وأغلقنا ملف الدوري، وهدفنا تحقيق الفوز الليلة في الافتتاح»، وعن تشجيع الريال وأمنية مواجهته في البطولة، قال: «أمنية كبيرة بالنسبة لنا، الوصول لمواجهة الريال في نصف النهائي، لأنه فريق عالمي ويضم صفوة اللاعبين، وسيكون ذلك حدثاً غير مسبوق، لأن طموحنا كبير في البطولة، وعلينا أن نفكر في كل مباراة على حدة، وتركيزنا ينصب حالياً على أوكلاند فقط».