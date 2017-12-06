أوراوا يفتح مرانه الأول أمام الإعلام

عبدالله القواسمة (أبوظبي)

أجرى فريق أوراوا ريد دياموندز الياباني أمس مرانه الأول في العاصمة أبوظبي بحضور كثيف من وسائل الإعلام اليابانية والعالمية والمحلية، حيث عمد تاكافومي هوري المدير الفني للفريق إلى فتح أبواب التدريب أمام كافة الإعلاميين دون أية قيود، على عكس فريق باتشوكا المكسيكي الذي اقتصر الحضور الإعلامي على الربع ساعة الأولى. وعكس الحضور الكثيف لوسائل الإعلام اليابانية الاهتمام الكبير بمشاركة هذا الفريق في استحقاق كأس العالم للأندية والتي يدشن مشواره فيه يوم السبت المقبل، عندما يلتقي الفائز من لقاء الجزيرة وأوكلاند سيتي النيوزيلندي المقرر مساء اليوم. وشهد المران إجراء الفريق عمليات الإحماء الروتينية، قبل أن يدخل اللاعبون في أجواء التدريبات التكتيكية والتي أخذت في عين الاعتبار التدرج في الحمل التدريبي وذلك كي يتسنى للاعبين التخلص من إجهاد الرحلة الطويلة التي قطعوها قبل الوصول إلى أبوظبي للمشاركة في الاستحقاق العالمي. وسلطت الأنظار خلال التدريبات وبشكل كبير على النجم البرازيلي رافاييل سيلفا «25 عاماً» الذي يعتبر أحد أهم المحترفين الأجانب في الفريق الياباني وفي القارة الآسيوية بشكل عام بعدما وضع بصمته على مباراتي الدور النهائي لبطولة دوري أبطال آسيا عندما أحرز هدفاً لفريقه في مرمى الهلال بمواجهة الذهاب التي جرت على استاد فهد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض وآلت نتيجتها إلى التعادل 1-1 قبل أن يحسم اللقب لفريقه عندما أحرز هدف الفوز الوحيد في مباراة العودة التي جرت يوم 25 نوفمبر الماضي، كما سلطت الأنظار خلال المران على المدافع المخضرم يوكي آبي البالغ من العمر 36 عاماً والذي يعتبر اللاعب الوحيد الباقي من التشكيلة التي شاركت أول مرة في استحقاق كأس العالم للأندية عام 2007.

ويملك أوراوا نقطة مضيئة على صعيد المشاركة ببطولة كأس العالم للأندية، التي سبق له المشاركة بها مرة واحدة عام 2007 وحصل فيها على المركز الثالث بعد خسارته أمام ميلان الإيطالي في الدور نصف النهائي قبل أن يتفوق على النجم الساحلي في مباراة تحديد المركز الثالث بالركلات الترجيحية، إذ استغرق الفريق عشرة أعوام قبل أن يعود من جديد إلى هذا الاستحقاق تحت قيادة المدير الفني تاكافومي هوري البالغ من العمر 50 عاماً.