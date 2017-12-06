باتشوكا يركز على عنصر السرعة لمفاجأة الوداد

أمين الدوبلي (أبوظبي)

أجرى فريق باتشوكا المكسيكي تدريبه الأول في أبوظبي أمس بالملعب الفرعي رقم 13 في مدينة زايد الرياضية، وسط حضور إعلامي كبير، ووصلت حافلة اللاعبين والجهاز الفني في تمام الساعة الرابعة وعشر دقائق إلى أرض الملعب، وحرص مدير فريق باتشوكا على النزول قبل اللاعبين، وتحدث إلى وسائل الاعلام بأن اليوم الأول مخصص فقط للتصوير، بمعنى أن اللقاءات الصحفية والحديث مع اللاعبين في المنطقة المختلطة غير مسموح به، مؤكداً أن الحديث مع اللاعبين قد يسمح به في الأيام المقبلة بالمنطقة المختلطة بالتنسيق مع اللجنة المنظمة للبطولة وقسم الإعلام في الفيفا. وتسابقت الكاميرات على رصد اثنين من اللاعبين في نادي باتشوكا هما الياباني هكيسوكي هوندا، والأميركي عمر جونزاليس باعتبارهما من أهم عناصر الفريق، سواء في الدفاع أو في منطقة الوسط الهجومية للفريق. وبعد نزول الفريق في أرض الملعب حرص المدرب الأوروجواياني دييجو ألونسو على إلقاء محاضرة نظرية قصيرة على اللاعبين، شرح لهم فيها الهدف الخططي من التدريب، وأهمية تطبيق بعض الجمل فيه، على ضوء ما تابعوه من مباريات لفريق الوداد البيضاوي المغربي، ثم دخل اللاعبون في الفقرة الأولى من التدريب التي ركزت على الجانب البدني، وقد استغرقت هذه الفقرة 10 دقائق فقط، بعدها بدأت التدريبات على الكرة والتي ركزت على التمرير السريع تحت ضغط المنافس، من خلال لمسة واحدة في دائرة، وكان المدرب وكل جهازه المعاون من مساعدين يحمسون اللاعبين لعدم الوقوع في خطأ إهدار الكرة، وبلغت اكثر محاولة ايجابية في التمرير دون انقطاع الكرة 24 تمريرة، وكان يتحدث المدرب مع اللاعبين بصوت عالٍ دائماً لعدم فقدان الكرة.

واستغرقت تلك الفقرة 10 دقائق، لجأ الجهاز الفني بعدها إلى تقسيمة في منتصف الملعب شارك فيها كل اللاعبين، وكانت تركز في الأساس على التحرك الجماعي بالكرة وبدونها لخلق مساحات وزوايا تمرير لزملائهم، والتسديد من كل الزوايا كلما كانت الفرصة متاحة، وذلك في غياب حراس المرمى الذين كانت لهم فقرات وحدهم، حيث حل محلهم لاعبون في الفريق، وظلوا هم في تلك الفقرة خارج التشكيلة، وقد برز في هذه الفقرة عدد كبير من اللاعبين من بينهم راؤول لوبيز، وجيرمان كانو، واريك جوتيريز، وخورخي هيرنانديز.

الجدير بالذكر أن فريق باتشوكا بطل الكونكاكاف يشارك في البطولة للمرة الرابعة بعد أن سبق له الظهور فيها في أعوام 2007، و2008، و2010، وسوف يخوض الفريق اول لقاءاته امام الوداد البيضاوي المغربي في مساء يوم السبت المقبل، وقد وصل الفريق إلى أبوظبي بآمال متجددة ورغبة جامحة في تخطي إنجازها التاريخي في هذه المسابقة وهو المركز الرابع في نسخة 2008. ويعتمد المدرب الأوروجواياني، دييجو ألونسو، على فريق متوازن على الرغم من فقدانه مؤخراً خدمات التشيلي، إيدسون بوتش للاصابة، الذي حل محله لاعب خط الوسط الشاب، بابلو لوبيز. ومن خلال الحصة التدريبية الأولى ظهر ان باتشوكا يرغب في مفاجأة الفريق المغربي بالكرة السريعة، وتبادل المراكز بين الأطراف على مدار فترات المباراة، واللعب الجماعي، الذي يوفر الكثافة في الهجوم والدفاع معاً. وأبدى الجهاز الفني لباتشوكا رضاه الكامل من أرضية ملعب التدريب في مدينة زايد الرياضية والتي كانت على اعلى مستوى من الكفاءة، فبعد وصوله مباشرة إلى ملعب التدريب قام بالسير فيه لتفقده، حيث مر على كل أجزائه، ثم عاد ليتحدث مع جهازه المعاون، ويؤكد لهم أن الملعب في أفضل صورة، وأن الفريق سوف يجري عليه كل فقرات التدريب دون أي معاناة من أي نوع.