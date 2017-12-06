خلف سالم: غلق المساحات في مواجهة مرتدات بطل نيوزيلندا

أبوظبي (الاتحاد)

وصف خلف سالم نجم الجزيرة السابق لقاء فخر أبوظبي اليوم أمام أوكلاند سيتي بالمواجهة التكتيكية، مؤكداً أن التكتيك سيكون هو الغالب على مجريات اللقاء، وشدد على أن التجهيز النفسي للاعبين من جانب الهولندي تين كات سيكون له دور مهم في حسم نتيجة اللقاء، خاصة أن خبرات المدرب في مثل هذه المناسبات الدولية الكبرى تتفوق على خبرات اللاعبين الذين يخوضون اللقاء الأول في هذه البطولة الكبرى.

وأشار خلف إلى أن أوكلاند سيتي يتميز بالقوة البدنية والانضباط التكتيكي، الأمر الذي يتطلب تعاملاً خاصاً من جانب لاعبي الجزيرة خاصة في الشق الدفاعي الذي ينبغي أن يكون بحذر شديد، وعلى الصعيد الهجومي، أكد خلف سالم أن سرعة الثنائي مبخوت ورومارينيو ستلعب دوراً حاسماً في لقاء اليوم، وتحديداً في ضرب التكتل الدفاعي لبطل أوقيانوسيا. وشدد على ضرورة تفعيل دور الأطراف في هذا اللقاء، مؤكداً أن العرضيات هي السلاح الهام الذي يجب أن يستخدمه الجزيرة لاختراق دفاع المنافس، كما طالب بإيقاف الأطراف المقابلة في الفريق المنافس، وقطع العرضيات قبل الدخول إلى مناطق الخطر.

وتابع: الجزيرة يعيش فترة مميزة بعد العودة للمستوى القوي والتعافي من حمى البداية، ولا شك أن علي مبخوت يعد قوة ضاربة، ويجب استغلاله بشكل مثالي، وكذلك مبارك بوصوفة العقل المفكر لممثل كرة الإمارات، وأضاف: بوصوفة قادر على قيادة الجزيرة للفوز بشرط التحرر من أي دور دفاعي، فضلاً عن إيجاد المساحات له للتحرك في مناطق الخطر، من خلال «تمويه» زملائه بالفريق. وأكد خلف سالم أن بطل نيوزيلندا يعتمد دائماً على المرتدات، وهي ميزة مهمة يجب التعامل معها بقوة من خلال غلق المساحات في المناطق الخلفية والسيطرة على منطقة المناورات وسط الملعب.