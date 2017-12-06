زنجا: بطل أوروبا ليس في نزهة



تاريخ النشر: الأربعاء 06 ديسمبر 2017 دبي (الاتحاد) أوضح المدرب الإيطالي، والتر زنجا، أن ريال مدريد يعتبر المرشح الأول للفوز بلقب كأس العالم للأندية، وهو طموحه الدائم في أي بطولة يشارك فيها على الصعد المحلية والقارية والعالمية، ومع ذلك فإن البطولة لن تكون بمثابة نزهة للفريق «الملكي»، في ظل تطور الكرة العالمية، ومحاولة الجميع التفوق عليه. ويرى زنجا أن الريال قوي من النواحي كافة، مقارنة ببقية الفرق المشاركة، لكن في كرة القدم، هناك ظروف معينة، وقال: «يجب أن يلعب ريال مدريد كما يؤدي دائماً، من دون أن تراخٍ، أو تقليل من المنافسين»، وقال: تابعنا كيف عانى الفريق الإسباني، لتخطي عقبة منافسه الياباني في نهائي النسخة الماضية، وأحياناً ظروف المباراة لا تخدمك، وحالياً الريال لا يمر بأفضل فتراته من الناحية البدنية، بسبب الإصابات التي ضربت الفريق، وهو ما يجعل زيدان مطالباً باستخراج أفضل ما لدى المجموعة في أبوظبي». وأضاف: «هناك لحظات صعود وهبوط في أداء أي فريق كرة قدم، ويجب أن يكون ريال مدريد في أفضل لحظاته من ناحية الإعداد الذهني أيضاً، خصوصاً أنه يخوض «كلاسيكو الأرض» أمام برشلونة، فور عودته من الإمارات، ويجب فصل تفكير اللاعبين بين كل بطولة، ومحاولة التركيز على حصد الانتصار في أبوظبي، وبعدها غلق الملف، والتوجه إلى إسبانيا بطموحات تقليص الفارق مع برشلونة». وأشار زنجا إلى أن الفرق المنافسة تقدم أقوى أداء لها عندما تواجه «الملكي» تحديداً، وقال: «حينما تكون الفريق المرشح الأول للقب، فإن الكل يحاول أن يتفوق عليك، ويثبت جدارته، وهو أمر معتاد عليه ريال مدريد، في كأس العالم هناك مباراتان فقط، وبالتالي فإن هامش الخطأ شبه معدوم».