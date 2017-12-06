الهجمـات المنظمـة سلاح «فخر أبـوظبي»

عمرو عبيد (القاهرة)
يخوض «فخر أبوظبي» تحدياً جديداً، من نوع خاص، عندما يواجه أوكلاند سيتي النيوزيلندي، ويملك حامل لقب دوري الخليج العربي معدلاً تهديفياً يبلغ 1.6 هدف في المباراة خلال الموسم الحالي، في حين اهتزت شباكه بمعدل 1.4 هدف لكل مباراة، وهو عكس ما ظهر على الفريق النيوزيلندي في بطولته المحلية، بعدما أحرز 3.7 هدف في المباراة، في حين تلقى مرماه 0.86 هدف في كل مواجهة، ولعل هذا الأمر هو ما يقلق عشاق «قلعة الجزيرة»، لأن المقارنة الأولية العامة بين الفريقين، تكشف عن تفوق هجومي ودفاعي لـ «الأسطول الأزرق»، مقارنة بأغلب تجاربه السابقة في نسخ كأس العالم للأندية! كما استطاع «السيتي» أن يخرج بشباك خالية من الأهداف، في 57% من المباريات التي خاضها مع بداية الموسم، ولم يتوقف عن هز شباك منافسيه، في أي مباراة بنسبة نجاح تبلغ 100%، وفي المقابل استطاع «فخر أبوظبي» أن يحافظ على نظافة شباكه، في 20% فقط من مبارياته الأخيرة، بينما استطاع الوصول إلى مرمى المنافسين، والتسجيل في 70% من تلك المواجهات.
ويسجل الجزيرة أهدافه بشكل متوازن إلى حد كبير على مدار الشوطين، بنسبة 56% في الأول، مقابل 44% في الثاني، وهو ما يقترب من معدلات أوكلاند الذي يحرز أهدافه بنسبة 60% في الأشواط الأولى، مقابل 40% في الفترات الثانية، وإذا كان الفريق «الأزرق» يملك قدرة على مواصلة القتال حتى النهاية، وإحراز الأهداف بنسبة 16% تقريباً خلال آخر فترات المباريات، فإن «فخر أبوظبي» يتفوق في هذا الأمر، بعدما نجح في هز الشباك خلال الفترة نفسها بنسبة 31%. وتظهر نقطة قوة ممثل الإمارات في البطولة من خلال قلب هجومه الذي منحه 43.7% من أهدافه في الموسم الحالي، وهو نفس ما يواجهه دفاعه أمام «السيتي» الذي يجيد اللعب في العمق بنسبة 40%، بجانب امتلاكه لجبهة يسرى نارية منحته 36% من جملة أهدافه أيضاً.
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ويشير التحليل المفصل إلى أن نسبة تهديف الجزيرة عبر الهجمات المنظمة تبلغ 68.75% مقابل 31.25% للهجمات المرتدة، في حين أن أوكلاند يشن هجمات هادئة ناجحة بنسبة 60%، مقابل 40% للمرتدات السريعة.
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