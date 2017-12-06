مبخـوت: تخطـي الصعـوبــات بالتكـاتـف وروح الفـريــق

مصطفى الديب (أبوظبي)
وجّه علي مبخوت نجم الجزيرة والمنتخب الوطني الدعوة إلى جماهير الإمارات بشكل عام والجزيرة بشكل خاص، إلى مساندة ممثل الوطن في كأس العالم للأندية خلال مواجهة اليوم أمام أوكلاند سيتي النيوزيلندي.
وقال مبخوت في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد»: الجميع يعلم مدى أهمية مونديال الأندية كونها بطولة دولية عالمية كبرى، لذا يجب علينا جميعاً، سواء لاعبين أو إدارة، ومن قبلنا الجماهير السعي نحو تشريف الإمارات في البطولة من خلال أداء قوي وسعي نحو تحقيق الفوز في مواجهة الافتتاح لفتح الباب أمام الجزيرة لتسطير تاريخ جديد لكرة الإمارات في هذا العرس الكروي الكبير.
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وعن طموحاته الشخصية في البطولة قال: في المهمات الوطنية دائماً ما تتلاشى الأهداف الشخصية وتذوب في الأهداف الكبرى التي تخص النادي والوطن، مشدداً على أنه سوف يفعل كل ما يستطيع من أجل مساعدة الفريق في تحقيق الفوز في أول ظهور له في مونديال الأندية وكتابة تاريخ لناديه قبل تاريخه الشخصي.
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