مبخـوت: تخطـي الصعـوبــات بالتكـاتـف وروح الفـريــق

مصطفى الديب (أبوظبي)

وجّه علي مبخوت نجم الجزيرة والمنتخب الوطني الدعوة إلى جماهير الإمارات بشكل عام والجزيرة بشكل خاص، إلى مساندة ممثل الوطن في كأس العالم للأندية خلال مواجهة اليوم أمام أوكلاند سيتي النيوزيلندي.

وقال مبخوت في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد»: الجميع يعلم مدى أهمية مونديال الأندية كونها بطولة دولية عالمية كبرى، لذا يجب علينا جميعاً، سواء لاعبين أو إدارة، ومن قبلنا الجماهير السعي نحو تشريف الإمارات في البطولة من خلال أداء قوي وسعي نحو تحقيق الفوز في مواجهة الافتتاح لفتح الباب أمام الجزيرة لتسطير تاريخ جديد لكرة الإمارات في هذا العرس الكروي الكبير.

وأضاف: نحن كلاعبين تعاهدنا على القتال وتخطي الظروف مهما كانت صعوبتها من أجل رفع راية الوطن خفاقة عالية كعادتها دائماً، وتشريف كرتنا وسط أكبر أندية العالم، مشدداً على أن الجزيرة قادر على تخطي أية صعوبات بالتكاتف وروح الفريق الواحد كما اعتاد دائماً، منوهاً بأن اللاعبين الكبار قبل الناشئين الصغار هدفهم واحد، وهو كتابة تاريخ جديد للنادي ولكرة الإمارات.

وعن طموحاته الشخصية في البطولة قال: في المهمات الوطنية دائماً ما تتلاشى الأهداف الشخصية وتذوب في الأهداف الكبرى التي تخص النادي والوطن، مشدداً على أنه سوف يفعل كل ما يستطيع من أجل مساعدة الفريق في تحقيق الفوز في أول ظهور له في مونديال الأندية وكتابة تاريخ لناديه قبل تاريخه الشخصي.