الجزيرة يواجه أوكلاند في موعد مع كتابة التاريخ

مصطفى الديب (أبوظبي)
يطرق الجزيرة في التاسعة من مساء اليوم أبواب تاريخ الكرة العالمية، عندما يواجه أوكلاند سيتي النيوزيلندي في افتتاح كأس العالم للأندية على ملعب استاد هزاع بن زايد في العين، في الجولة الأولى للمونديال، بحثاً عن المجد في «الكرنفال» الكبير.
لقاء اليوم هو الصفحة الأولى لـ«فخر أبوظبي» على الصعيد العالمي، وهو أمام فرصة لتكون تلك الصفحة مقدمة رائعة لسجل جديد لكرة الإمارات في هذا المحفل العالمي، بعد مشاركة الوحدة والأهلي في النسختين السابقتين على أرض الإمارات.
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ويعاني الجزيرة من بعض الغيابات المهمة، خاصة في وسط الملعب بسبب عدم اكتمال شفاء محمد فوزي ومحمد جمال، وهما من الأوراق التي يعتمد عليها الفريق في النواحي الدفاعية، ولكن ذلك لن يؤثر على عزيمة الفريق بحسب تصريحات الجميع.
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استعد «فخر أبوظبي» للمباراة من خلال تدريبات يومية ثم معسكر مغلق في العين لمدة ثلاثة أيام، وخاض الفريق تدريبه الأخير على ملعب المباراة مساء أمس تحت قيادة الهولندي تين كات، الذي حاول وضع الرتوش الأخيرة على خطة اجتياز بطل نيوزيلندا، من أجل الارتقاء في سلم الطموحات ومحاولة الظهور في مواجهات الأدوار التالية، وتمثيل كرة الإمارات بالشكل الأمثل.