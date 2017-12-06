بطل أوروبا في جزيرة المارية.. والإدارة تطلب «السرية التامة»

أبوظبي (الاتحاد)

اعتمد ريال مدريد حامل اللقب برنامجه للوجود في أبوظبي الأسبوع المقبل، ترقباً لمشاركته في كأس العالم للأندية، حيث ستكون أنظار كافة الجماهير مسلطة عليه ترقباً لتحقيق إنجاز غير مسبوق، حينما يصبح أول فريق يتوج باللقب مرتين في عامين متتاليين.

وبحسب البرنامج المحدد، تقرر أن تغادر البعثة يوم الأحد المقبل 10 ديسمبر متوجهة نحو أبوظبي، وذلك مباشرة عقب خوض المواجهة أمام فريق إشبيلية «الأندلسي» في الجولة 15 بالدوري الإسباني، حيث سارت الترتيبات بشكل جيد للغاية للفريق، كونه سيخوض اليوم آخر مبارياته في مسابقة دوري أبطال أوروبا على ملعبه أمام دورتموند الألماني، فيما سيخوض مواجهة إشبيلية على ملعبه أيضاً، ما يعني حصوله على راحة لمدة أسبوع كامل من التنقل داخل إسبانيا وخارجها بعد عودته من إقليم الباسك مطلع الأسبوع الجاري حينما واجهة أتلتيك بلباو، والتوجه مباشرة إلى أبوظبي.

وستقيم بعثة «الملكي» في فندق الفورسيزون في جزيرة المارية في أبوظبي، حيث يسعى الفريق للحصول على الهدوء والسرية اللازمة للهروب من ازدحام الجماهير، حيث إن الثقة كبيرة عالية جداً من الناحية الأمنية، لكن الإزعاج يأتي من الجماهير التي تريد التقاط صورة مع البرتغالي كريستيانو رونالدو أو مصافحة زيدان، علماً بأن الفريق ستتوفر له حافلة مجهزة بكافة الخدمات اللازمة للتنقل من مقر الإقامة إلى التدريبات والمباريات. وسيكون مع بعثة ريال مدريد كبير الطهاة في الفريق، للإشراف على النظام الغذائي للاعبين خلال رحلتهم في البطولة، وفق برنامج وجبات محدد مسبقاً، بالتنسيق مع مقر الإقامة لضمان عدم حدوث أي تغيير على البرنامج الذي ينتهجه الفريق دائماً.

وسيكون برنامج الفريق واضحاً ومحدداً دون تعقيدات، حيث يبدأ تدريباته فور وصوله إلى أبوظبي، على أن يعقد المؤتمر الصحفي الأول يوم الثلاثاء المقبل 12 ديسمبر، ترقباً لخوض أولى مبارياته يوم الأربعاء المقبل 13 ديسمبر، وفي حال واصل مشواره في البطولة كما هو متوقع، فإن المؤتمر الصحفي الثاني سيكون يوم الجمعة المقبل 15 ديسمبر، ثم خوض النهائي يوم السبت 16 ديسمبر.

وقررت إدارة ريال مدريد أن يغادر الفريق إلى أبوظبي بكامل ترسانة نجومه، حيث تم الكشف عن قائمة الفريق المشارك في البطولة، وفيها قام الفرنسي زين الدين زيدان باستدعاء كامل نجومه، وفي مقدمتهم البرتغالي كريستيانو رونالدو،كما قرر زيدان استدعاء اللاعبين الذين تحوم الشكوك حول قدرتهم على اللعب بسبب الإصابة وأبرزهم الثنائي الويلزي جاريث بيل والإسباني أسينسو.

وتضم القائمة الكاملة للاعبين الذين سيكونون في أبوظبي، في حراسة المرمى كيلور نافاس، كيكو كاسيا، موها راموس، وفي خط الدفاع: دانيل كارفخال، سيرجيو راموس، رافايل فاران، ناتشو، مارسيلو، ثيو هيرنانديز وأشرف حكيمي، وفي خط الوسط: توني كروس، لوكا مودريتش، كاسميرو، ماركوس يورينتي، ماركو أسينسيو، إيسكو، ماتيو كوفاسيتش وداني سيبايوس، وفي خط الهجوم: وفي الهجوم: كرستيانو رونالدو، كريم بنزيمة، جاريث بيل، لوكاس فاسكيز وبورخا مايورال.

من جانبه سيتواجد راصدو التحليل الفني لريال مدريد على مدرجات ملعب مدينة زايد الرياضية لرصد المباراة التي ستجمع أوراوا الياباني مع أحد الفائزين من مواجهة الجزيرة وأوكلاند سيتي، وذلك للوقوف على مستواهم على أرض الواقع، رغم توافر كافة المعلومات لديهم والتحليلات المسبقة لأدائهم.

على صعيد آخر، أطلق نادي مشجعي ريال مدريد في الإمارات عروضاً خاصة للاشتراك معهم والحصول على خدمات مقدمة، من أبرزها، تذاكر حضور مباريات الفريق خلال وجوده في أبوظبي للمشاركة في كأس العالم للأندية، حيث يستثمر هذا النادي فرصة وجود الفريق هنا لجذب أكبر عدد ممكن من الجماهير، كما أطلق مقهى ريال مدريد الرسمي في دبي عروضاً ترويجية بالتزامن مع وجود «الملكي» في الإمارات، علماً بأنه سبق له استضافة مجموعة من أبرز نجوم الفريق في زيارة سابقة لهم حينما واجهوا ميلان ودياً في دبي.