الوداد يصل أبوظبي ويؤدي المران الأول



تاريخ النشر: الأربعاء 06 ديسمبر 2017 أبوظبي (الاتحاد) حطت بعثة فريق الوداد المغربي رحالها في العاصمة أبوظبي ليلة أمس، حيث توجهت فور وصولها إلى مقر إقامتها الكائن بفندق ماريوت بمنتجع الفرسان في العاصمة أبوظبي، حيث حظيت بعثة الفريق العربي باستقبال حافل من قبل الجالية المغربية المقيمة في أبوظبي، والتي رافقت الفريق من المطار وحتى مقر إقامته. وآثر حسين عموته المدير الفني للوداد إخضاع اللاعبين إلى الراحة على أن يجري الفريق اليوم مرانه الأول، تأهباً لمواجهة باتشوكا المكسيكي يوم السبت المقبل على استاد مدينة زايد الرياضية. واختار الفريق المغربي الإقامة في مكان بعيد نوعاً ما عن استاد مدينة زايد الرياضية على عكس منافسه فريق باتشوكا الذي يقيم في فندق هيلتون كابيتال المتاخم للمدينة الرياضية. وكان من المفترض أن يصل فريق الوداد إلى أبوظبي يوم أمس الأول، لكن تغييراً مفاجئاً طرأ على رحلة الفريق التي غادرت المغرب أمس لتصل مطار أبوظبي في حدود الساعة الثامنة والنصف مساء.