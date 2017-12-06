منصور بن زايد: المونديال قيمة كبيرة تدعم الرياضة بمنجزات مهمة

أبوظبي (الاتحاد)

أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس نادي الجزيرة، أن استضافة الإمارات لكأس العالم للأندية لعامي 2017 و2018، يمثل قيمة كبيرة، وإضافة جديدة في الوقت ذاته، لدعم مسيرة القطاع الرياضي بمنجزات مهمة، تعزز مكانته وترسخ ريادة الدولة عالمياً.

وأشاد سموه بالدور البارز لمثل هذه الفعاليات الرياضية العالمية، وانعكاسها الكبير على مسارات وخطط التطوير لعمليات التنمية الرياضية، مبيناً أن الحدث يشكل فرصة تاريخية كبيرة لفرقنا، للتواجد بين نخبة الأندية أبطال القارات، وتمثيل كرة الإمارات، والسعي لتحقيق نتائج إيجابية مهمة، تعاصر التطورات التنموية التي تشهدها الدولة بالقطاعات الأخرى كافة.

ووجه سموه الدعوة لجماهير الإمارات لمؤازرة ومساندة فريق الجزيرة بطل دوري الخليج العربي الموسم الماضي، الذي يمثل الوطن في المحفل العالمي المرتقب، مؤكداً أن التشجيع الحضاري الذي تتصف به عموم جماهير أندية الإمارات سيشكل حافزاً مهماً للاعبي الجزيرة، لتحقيق نتيجة مميزة تقوده لتخطي المباراة الافتتاحية أمام أوكلاند سيتي النيوزيلندي بطل أوقيانوسيا، والانتقال إلى الدور الثاني لمواجهة بطل القارة الآسيوية، داعياً سموه عموم مجتمع الإمارات للتفاعل مع مباريات الحدث الدولي، الذي تحتضنه أبوظبي، ويقام على ملعبي مدينة زايد الرياضية واستاد هزاع بن زايد.

وأشاد سموه بتحضيرات اللجنة المحلية العليا المنظمة لكأس العالم للأندية، برئاسة معالي اللواء محمد خلفان الرميثي القائد العام لشرطة أبوظبي، ودورها في إكمال مراحل العمل التنظيمي للبطولة التي تمثل استضافتها أمراً إيجابياً على صعيد تعزيز الشراكات العالمية مع الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» والاتحادات القارية.